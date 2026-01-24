1300 Kilometer alleine mit dem Rad durch Marokko

Vorbereitung läuft nicht nur am Rad

Die Vorbereitungen für das Abenteuer seines Lebens laufen. Im August erhielt er die Zusage, seitdem liegt der Fokus auf dem Rennen. Jede Woche sitzt er rund zehn Stunden am Rad bzw. der Rolle. Außerdem gilt es, die Ausrüstung vorzubereiten. Neben dem Rad und der Radbekleidung sind eine Schlaf- bzw. Regenausrüstung sowie ein Zelt oder ein Biwaksack verpflichtend. Dazu kommen weitere Kleidungsstücke, Akkus, Lampen, Ersatzschläuche oder weitere Radtools. „Gerade die Ausrüstung frisst viel Zeit und kostet Nerven“, gesteht der 26-Jährige und gibt Einblicke: „Man überlegt, was man noch testen oder brauchen könnte. Es gibt etwa die Frage, mit welchem Licht man fährt, ob mit Akku oder einem verbauten Dynamo.“