Verhafteter bestreitet gewisse IS-Sympathie nicht

Ermittlungen laufen weiter

„Es gab Hinweise auf Anschlagspläne im In- und Ausland. Der Beschuldigte bestreitet eine gewisse IS-Sympathie nicht. Er meint aber, dass er die Anschlagspläne nicht umgesetzt hätte“, erklärt Linda Ebert, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Warum genau Exekutivbedienstete im Visier des Jugendlichen waren, könne man noch nicht sagen. „Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Linz laufen noch. Der Beschuldigte ist nach wie vor in Untersuchungshaft“, so Ebert.