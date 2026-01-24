Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anschlagspläne

Verhafteter bestreitet gewisse IS-Sympathie nicht

Oberösterreich
24.01.2026 18:00
Der 17-jährige Österreicher soll ein Fan des Islamischen Staats sein.
Der 17-jährige Österreicher soll ein Fan des Islamischen Staats sein.(Bild: EPA/MOHAMMED SABER)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Ein 17-jähriger Österreicher sitzt seit Anfang Dezember in Linz in Untersuchungshaft. Er soll Anschlagspläne im In- und Ausland geschmiedet haben. Eine gewisse IS-Sympathie bestreitet der Jugendliche nicht, sagt aber, er hätte die Pläne nie in die Tat umgesetzt.

0 Kommentare

Er hatte vor allem Exekutivbedienstete im Visier, doch diese kamen einem 17-jährigen IS-Sympathisanten zuvor. Weil er in sozialen Medien radikale Inhalte mit Bezug auf die Terror-Miliz „Islamischer Staat“ gepostet und geteilt hatte, wurden die Ermittler auf den Österreicher aufmerksam. Anfang Dezember wurde der IS-Fan schließlich festgenommen.

Ermittlungen laufen weiter
„Es gab Hinweise auf Anschlagspläne im In- und Ausland. Der Beschuldigte bestreitet eine gewisse IS-Sympathie nicht. Er meint aber, dass er die Anschlagspläne nicht umgesetzt hätte“, erklärt Linda Ebert, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Warum genau Exekutivbedienstete im Visier des Jugendlichen waren, könne man noch nicht sagen. „Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Linz laufen noch. Der Beschuldigte ist nach wie vor in Untersuchungshaft“, so Ebert.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Exekutive im Visier
IS-Anhänger (17) nach Anschlagsplänen in U-Haft
23.01.2026

Eigene Meldestelle gefordert
LH Thomas Stelzer ist jedenfalls froh, dass der Bedroher rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen werden konnte: „Extremismus und Gewalt werden bei uns nicht geduldet, hier greift der Rechtsstaat konsequent durch. Dafür stehen wir in Oberösterreich.“ Der Linzer FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml fordert nach der Festnahme eine „Meldestelle Radikaler Islam“ am Linzer Magistrat. Bürger sollen dort Fälle und Beobachtungen, die auf extremistische Aktivitäten oder radikale Tendenzen im islamischen Umfeld deuten, melden können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
164.663 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
99.416 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
83.895 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Oberösterreich
Anschlagspläne
Verhafteter bestreitet gewisse IS-Sympathie nicht
Zwei Feuer
Durch Internetausfall wurde Brand bemerkt
Einiges am Kerbholz
Bursch brach zehnmal in seine ehemalige Schule ein
Verschmutzte Autos
Wegen Witterung Ansturm auf die Waschstraßen
Neues Theaterprojekt
Kajsa Boström: „Die Phantasie braucht Platz“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf