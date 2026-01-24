Warum ausländische Fachkräfte bei uns rar sind

Frederic Metlewicz ist Geschäftsführer des Unternehmens Talent & Care. Seit vielen Jahren bringt er dringend benötigte Fachkräfte nach Österreich.

„Krone“: Über Integration wird in Österreich viel diskutiert. Warum ist dieses Thema so emotional aufgeladen?

Frederic Metlewicz: Integration ist emotional, weil sie unseren Alltag und unsere Zukunft direkt betrifft. Es geht um Arbeit, Zusammenleben, soziale Sicherheit und nationale Identität. Wenn die Begriffe „Asylsuchende“ und „hoch qualifizierte internationale Fachkraft“ nicht klar getrennt werden, entstehen Missverständnisse. Klare politische Kommunikation (klare Fakten), transparente Verfahren und gleiche Maßstäbe für alle nehmen Emotionen aus der Debatte und schaffen Vertrauen.