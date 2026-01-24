Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Experte klärt auf

Warum ausländische Fachkräfte bei uns rar sind

Wien
24.01.2026 19:00
Frederic Metlewicz ist Geschäftsführer von Talent & Care und bringt qualifizierte und dringend ...
Frederic Metlewicz ist Geschäftsführer von Talent & Care und bringt qualifizierte und dringend benötigte Fachkräfte nach Österreich.(Bild: Krone KREATIV/Talent & Care, stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Der Fachkräftemangel ist laut Umfrage für sechs von zehn Unternehmen das größte Wachstumsrisiko. Demografie, Pensionierungswelle und unbesetzte Stellen bremsen ganze Branchen – von Gesundheit über Tourismus bis Bau. Der Mangel an qualifiziertem Personal, Integration, Zuwanderung: Experte Frederic Metlewicz erklärt, warum Österreich Talente verliert und warum die Politik Asylwerber mehr in die Pflicht nehmen muss

0 Kommentare

Frederic Metlewicz ist Geschäftsführer des Unternehmens Talent & Care. Seit vielen Jahren bringt er dringend benötigte Fachkräfte nach Österreich.

„Krone“: Über Integration wird in Österreich viel diskutiert. Warum ist dieses Thema so emotional aufgeladen?
Frederic Metlewicz: Integration ist emotional, weil sie unseren Alltag und unsere Zukunft direkt betrifft. Es geht um Arbeit, Zusammenleben, soziale Sicherheit und nationale Identität. Wenn die Begriffe „Asylsuchende“ und „hoch qualifizierte internationale Fachkraft“ nicht klar getrennt werden, entstehen Missverständnisse. Klare politische Kommunikation (klare Fakten), transparente Verfahren und gleiche Maßstäbe für alle nehmen Emotionen aus der Debatte und schaffen Vertrauen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-2° / 0°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
-2° / 0°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-3° / -1°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
-2° / -0°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 0°
Symbol bedeckt

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
178.871 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
100.909 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
84.127 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Wien
Josef Grünwidl geweiht
Ende einer Ära: Neuer Wiener Erzbischof trägt Bart
Krone Plus Logo
Experte klärt auf
Warum ausländische Fachkräfte bei uns rar sind
Nach Kritik
Kaup-Hasler verteidigt Geld für Kultur-Experimente
Feier im Stephansdom
Amt übernommen: Grünwidl Wiens neuer Erzbischof
Voller Capitals-Kader
Ein „Luxus-Problem“ und keine Zeit für Experimente
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf