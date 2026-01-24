Melissa Naschenwengs geheimes Kitzbühel-Tagebuch

Im vergangenen Jahr führte sie die ORF-Zuseher durch die Kitzbühelwoche – heuer gewährt Melissa Naschenweng den „Krone“-Lesern Einblicke in das bunte Treiben in der Gamsstadt im Rahmen des 83. Hahnenkammrennens. „Los ging es am Montag mit einem Fitting und der Ausstattung für die Woche bei Sportalm“, schwärmt der Schlagerstar. Und sobald alle modischen Fragen für ihre ganzen Auftritte und die Partys geklärt waren, konnte die – nicht unanstrengende Woche – ihren Lauf nehmen.