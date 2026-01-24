Melissa Naschenwengs geheimes Kitzbühel-Tagebuch

Von der Streif bis zur Weißwurstparty – in der Woche rund um das legendäre Hahnenkammrennen jagt ein Höhepunkt den nächsten. Wo der Schlagerstar unterwegs war, teilt sie mit den „Krone“-Lesern.
Im vergangenen Jahr führte sie die ORF-Zuseher durch die Kitzbühelwoche – heuer gewährt Melissa Naschenweng den „Krone“-Lesern Einblicke in das bunte Treiben in der Gamsstadt im Rahmen des 83. Hahnenkammrennens. „Los ging es am Montag mit einem Fitting und der Ausstattung für die Woche bei Sportalm“, schwärmt der Schlagerstar. Und sobald alle modischen Fragen für ihre ganzen Auftritte und die Partys geklärt waren, konnte die – nicht unanstrengende Woche – ihren Lauf nehmen.
Den Startschuss machte ihr Gastauftritt bei „Sport und Talk“ für ServusTV auf der Seidelalm, bevor – samt einer kurzen Verschnaufpause – die Kitz Legends Night am Mittwoch den Festreigen einläutete.
Nach der Party ist vor der Party
Dann ging es Schlag auf Schlag: Die Eröffnung des „Krone“-Weltcuphauses, der Super-G am Freitag – was wäre ein Hahnenkammrennen, ohne einen Blick auf die Streif –, gefolgt von der Weißwurstparty im Stanglwirt? Danach war Schlafen angesagt, denn in Kitz ist nach der Party vor der Party.
