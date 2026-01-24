Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hinter den Kulissen

Melissa Naschenwengs geheimes Kitzbühel-Tagebuch

Adabei Österreich
24.01.2026 19:30
Von einem Termin zum anderen, einer Party zur nächsten: Melissa Naschenwengs Kitz-Kalender ist ...
Von einem Termin zum anderen, einer Party zur nächsten: Melissa Naschenwengs Kitz-Kalender ist voll.(Bild: GEPA)
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Kalman Gergely
Von Norman Schenz und Kalman Gergely

Von der Streif bis zur Weißwurstparty – in der Woche rund um das legendäre Hahnenkammrennen jagt ein Höhepunkt den nächsten. Wo der Schlagerstar unterwegs war, teilt sie mit den „Krone“-Lesern.  

0 Kommentare

Im vergangenen Jahr führte sie die ORF-Zuseher durch die Kitzbühelwoche – heuer gewährt Melissa Naschenweng den „Krone“-Lesern Einblicke in das bunte Treiben in der Gamsstadt im Rahmen des 83. Hahnenkammrennens. „Los ging es am Montag mit einem Fitting und der Ausstattung für die Woche bei Sportalm“, schwärmt der Schlagerstar. Und sobald alle modischen Fragen für ihre ganzen Auftritte und die Partys geklärt waren, konnte die – nicht unanstrengende Woche – ihren Lauf nehmen.

Fitting und Ausstattung für die Woche bei Sportalm
Fitting und Ausstattung für die Woche bei Sportalm(Bild: Melissa Naschenweng)
Die Ski-Asse am Fuße der Streif beim Super-G anfeuern
Die Ski-Asse am Fuße der Streif beim Super-G anfeuern(Bild: Melissa Naschenweng)
Kurze Verschnaufpause vor dem langen Partyreigen
Kurze Verschnaufpause vor dem langen Partyreigen(Bild: Melissa Naschenweng)
Glänzender Auftritt bei der 33. Weißwurstparty
Glänzender Auftritt bei der 33. Weißwurstparty(Bild: Sepp Pail)

Den Startschuss machte ihr Gastauftritt bei „Sport und Talk“ für ServusTV auf der Seidelalm, bevor – samt einer kurzen Verschnaufpause – die Kitz Legends Night am Mittwoch den Festreigen einläutete.

Lesen Sie auch:
Partystimmung beim Stanglwirt: Arnie hatte Hunger, Kumpel Ralf Moeller Durst. Und ...
Auch Arnie feierte mit
Stanglwirt: Promis, weiße Würste und gute Laune
23.01.2026
Auktion im Stanglwirt
Arnie versteigert sich – Babyglück bei Gastgeberin
22.01.2026

Nach der Party ist vor der Party
Dann ging es Schlag auf Schlag: Die Eröffnung des „Krone“-Weltcuphauses, der Super-G am Freitag – was wäre ein Hahnenkammrennen, ohne einen Blick auf die Streif –, gefolgt von der Weißwurstparty im Stanglwirt? Danach war Schlafen angesagt, denn in Kitz ist nach der Party vor der Party.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Adabei Österreich
Hinter den Kulissen
Melissa Naschenwengs geheimes Kitzbühel-Tagebuch
Legenden unter sich
Schwarzenegger wird in Kitz selbst zum Superfan!
Auch Arnie feierte mit
Stanglwirt: Promis, weiße Würste und gute Laune
Das andere Kitzbühel
Wo Sportalm-Chefin Ehrlich das Rennen sehen wird
Nach Armbruch
Das Comeback der Kult-Wirtin Rosi Schipflinger
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine