Barca hautnah – Flick pfeift auf Star-Allüren!

Im von ihm gegründeten „BarcaUniversum“ hält Ömer Karakus die Fans der Katalanen am Laufenden – und das auf mehreren Kanälen: Auf TikTok hat der Salzburger bereits 110.000 Follower, interagiert mit seiner Comunity auch auf YouTube, Twitch und Instagram. Zuletzt weilte der 31-Jährige drei Monate in der katalanischen Metropole, nahm viele Eindrücke mit.
