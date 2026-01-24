Vorteilswelt
Salzburger schmiss Job

Barca hautnah – Flick pfeift auf Star-Allüren!

La Liga
24.01.2026 19:07
Ömer Karakus war bei der Neueröffnung des Camp Nou live im Stadion
Ömer Karakus war bei der Neueröffnung des Camp Nou live im Stadion(Bild: Krone KREATIV/Ömer Karakus)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Im von ihm gegründeten „BarcaUniversum“ hält Ömer Karakus die Fans der Katalanen am Laufenden – und das auf mehreren Kanälen: Auf TikTok hat der Salzburger bereits 110.000 Follower, interagiert mit seiner Comunity auch auf YouTube, Twitch und Instagram. Zuletzt weilte der 31-Jährige drei Monate in der katalanischen Metropole, nahm viele Eindrücke mit.

Alle elf Barca-Shops in Barcelona an einem Tag erkunden, den Versuch wagen, Lamine Yamal und Co. im Zuge eines Trainings zu treffen oder Hansi Flick über den Weg zu laufen: Ömer Karakus hält all dies im von ihm gegründeten „BarcaUniversum“ fest, interagiert mit seiner Community auf TikTok, Instagram, Twitch und YouTube.

