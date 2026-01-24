„Bei einigen Stürmern ist es eine Kopfsache!“
Altach-Coach sagt:
Altachs neuer Trainer Ognjen Zaric sprach mit der „Krone“ über seine ersten Eindrücke bezüglich der Mannschaft angeht, welche Rolle Ländle-Kicker in Zukunft bei ihm spielen werden und auch über seine eigene Karriere als Spieler.
„Krone“: Wie ist Ihr erster Eindruck vom SCR Altach?
Ognjen Zaric: Ich bin froh, hier zu sein. Es ist ja bekannt, wie sich der Klub entwickelt hat. Es ist hier in den letzten Jahren etwas Großes entstanden. Überhaupt in der Bundesliga arbeiten zu dürfen, ist für mich eine tolle Sache.
