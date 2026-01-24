Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Altach-Coach sagt:

„Bei einigen Stürmern ist es eine Kopfsache!“

Vorarlberg
24.01.2026 18:30
Ognjen Zaric ist auf der Trainerbank der Altacher angekommen.
Ognjen Zaric ist auf der Trainerbank der Altacher angekommen.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Altachs neuer Trainer Ognjen Zaric sprach mit der „Krone“ über seine ersten Eindrücke bezüglich der Mannschaft angeht, welche Rolle Ländle-Kicker in Zukunft bei ihm spielen werden und auch über seine eigene Karriere als Spieler.

0 Kommentare

„Krone“: Wie ist Ihr erster Eindruck vom SCR Altach?
Ognjen Zaric: Ich bin froh, hier zu sein. Es ist ja bekannt, wie sich der Klub entwickelt hat. Es ist hier in den letzten Jahren etwas Großes entstanden. Überhaupt in der Bundesliga arbeiten zu dürfen, ist für mich eine tolle Sache.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 4°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 5°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
164.663 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
99.416 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
83.895 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Altach-Coach sagt:
„Bei einigen Stürmern ist es eine Kopfsache!“
Symphoniker im Ländle
Kosmopolitisches Meisterkonzert in Bregenz
Rang zwei in Veysonnaz
ÖSV-Lady rast nach langer Leidenszeit aufs Podest
Kaum Zuwanderung
Bevölkerung im Ländle wuchs nur minimal
Schneiders Brille
„As abat“ („Es dämmert“)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf