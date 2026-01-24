„Bei einigen Stürmern ist es eine Kopfsache!“

„Krone“: Wie ist Ihr erster Eindruck vom SCR Altach?

Ognjen Zaric: Ich bin froh, hier zu sein. Es ist ja bekannt, wie sich der Klub entwickelt hat. Es ist hier in den letzten Jahren etwas Großes entstanden. Überhaupt in der Bundesliga arbeiten zu dürfen, ist für mich eine tolle Sache.