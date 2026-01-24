Shiffrin als Thema Nummer eins, Update zu Vlhova

Mikaela Shiffrin hier, Mikaela Shiffrin da. In Spindlermühle dreht sich fast alles um die US-Amerikanerin. Hier hat sie vor 15 Jahren ihr Debüt im Weltcup gegeben. Die Tschechen lieben sie. Das wird nicht nur bei der Medienrunde im Zielraum ersichtlich, wo großes Gedränge bei den Wortspenden der besten Skifahrerin aller Zeiten herrscht. Was selbige, zum ersten Mal seit zwei Jahren auf dem Riesentorlauf-Podest, mit warmen Worten quittierte. „Es ist einer der am besten organisierten Rennen im Weltcup, alle sind so nett.“