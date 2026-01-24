Shiffrin als Thema Nummer eins, Update zu Vlhova

Für Mikaela Shiffrin ist Spindlermühle ein besonderer Ort. Die tschechischen Fans lieben die US-Amerikanerin. Auch im Slalom am Sonntag wird sich alles um den Superstar drehen, die Konkurrenz um Katharina Truppe bläst aber zum Angriff. Währendessen bereitet sich Petra Vlhova auf Olympia vor. Eine Kolumne.
Die „Krone“ berichtet aus Spindlermühle
Mikaela Shiffrin hier, Mikaela Shiffrin da. In Spindlermühle dreht sich fast alles um die US-Amerikanerin. Hier hat sie vor 15 Jahren ihr Debüt im Weltcup gegeben. Die Tschechen lieben sie. Das wird nicht nur bei der Medienrunde im Zielraum ersichtlich, wo großes Gedränge bei den Wortspenden der besten Skifahrerin aller Zeiten herrscht. Was selbige, zum ersten Mal seit zwei Jahren auf dem Riesentorlauf-Podest, mit warmen Worten quittierte. „Es ist einer der am besten organisierten Rennen im Weltcup, alle sind so nett.“
„Es geht darum, sie zu schlagen“
„Mika“ hier, „Mika“ da. Das heißt es auch für den heutigen Slalom. „Das begleitet mich schon die ganze Karriere und ist nichts Neues“, nimmt es Katharina Truppe ganz gelassen hin. Und gibt die Marschroute vor: „Es geht darum, dass man sie schlägt.“ Die Kärntnerin ist mit einem dritten Platz beim Nachtslalom in Flachau nach Spindlermühle gereist und hat Rückenwind. „Ich bin locker, fühle mich gut und kann befreit fahren.“
Ein bisschen wird in diesen Tagen in Skizirkus auch über Petra Vlhova gesprochen. Die Slowakin hat hier zuletzt ein paar Schwünge gemacht. Aktuell soll sie intensiv in ihrer Heimat trainieren. Die Chancen auf eine Teilnahme im Olympia-Slalom? „50:50!“, heißt es.
