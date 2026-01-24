Vorteilswelt
Zurück im Leben

Schicksalsjahr für Kate und Balanceakt für Royals

Royals
24.01.2026 17:59
Prinzessin Catherine glänzt stets bei öffentlichen Auftritten.
Prinzessin Catherine glänzt stets bei öffentlichen Auftritten.(Bild: AFP/ANDY BUCHANAN)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

Ein Winterwald, Raureif, ein Bach, der sich wie eine Lebenslinie schlängelt – in einem neuen Video gibt sich Prinzessin Kate (44) verletzlich. Vor ihr liegt ein Jahr, das sie zurück ins öffentliche Leben zwingt, neuen Ärger und viele Aufgaben bringen wird – ein Balanceakt.

Es sind nur ein paar Sekunden: Bäume, Kälte, gedämpftes Licht. Kate im Wald, nachdenklich, an einem Platz, der für sie seit der Krankheit zum Ort der Ruhe geworden war. Das Video, veröffentlicht vor wenigen Tagen, an ihrem 44. Geburtstag, ist auffällig unprätentiös: kein Palast, kein Podium, keine Fanfaren. Stattdessen Natur als Kulisse und als Botschaft: Heilung ist kein Termin, sondern ein Zustand bis auf Widerruf.

