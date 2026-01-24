Schicksalsjahr für Kate und Balanceakt für Royals

Es sind nur ein paar Sekunden: Bäume, Kälte, gedämpftes Licht. Kate im Wald, nachdenklich, an einem Platz, der für sie seit der Krankheit zum Ort der Ruhe geworden war. Das Video, veröffentlicht vor wenigen Tagen, an ihrem 44. Geburtstag, ist auffällig unprätentiös: kein Palast, kein Podium, keine Fanfaren. Stattdessen Natur als Kulisse und als Botschaft: Heilung ist kein Termin, sondern ein Zustand bis auf Widerruf.