Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Wirbel

Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ

Wien
23.01.2026 06:00
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Zuerst blödelte sie sich durch eine Sitzung, dann erfuhren die Wiener von ihrem Top-Verdienst – nun sorgt die Wiener SPÖ-Gemeinderätin Susanne Haase mit einem Lied über Polizei und Nazis für Aufregung.

0 Kommentare

Wären ihr Körper und Gesicht bei einer Sitzung des Gemeinderats nicht völlig entgleist, niemand wüsste, wie verhaltensauffällig „Politikerin“ Susanne Haase tatsächlich ist. Seit dem Jahr 2022 sitzt die heute 50-Jährige für die SPÖ im Wiener Stadtparlament – kaum bemerkt. Bis sie bei einer Rede von Ingrid Korosec über die Teuerung völlig die Fassung verlor, Grimassen schnitt, unkontrolliert lachte, sich mit dem Handy filmte, kurzum wie ein schlecht erzogenes Kind benahm. Wie berichtet, stellte sich nun heraus: Haase gehört als Gewerkschafterin zu den Top-Verdienern der Stadt und kommt auf insgesamt mehr als 15.000 Euro pro Monat.

Kein politisches Geschick
Dass ihr jedes politische Geschick fehlt, beweist die „Politikerin“ nun auch mit dieser Aktion, die ohne ihren Gemeinderat-Klamauk kaum aufgefallen wäre: Am 30. November 2025 postete sie im Rahmen der Sammelaktion der SOS Balkanroute in der Brunnenpassage unter anderem auf Facebook und Instagram ein Video der Aktion.

Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament(Bild: Krone KREATIV/ÖVP Wien)

Bewusst wurde von ihr ein Lied für den 17-Sekunden-Clip ausgesucht, der das Geschehen musikalisch umrahmen soll. Gewählt hat sie dafür den Song „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ von Danger Dan, ein politisch provokatives Statement über die Grenzen des Sagbaren mit bewusst kontroversen Aussagen.

Aber ohne Kontextualisierung bleibt für den Zuseher nur ein Ausschnitt zu hören – auch mit folgendem Text: „Und man vertraut auch nicht auf Staat und Polizeiapparat / Weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat / Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war.“ Kein Vertrauen in den Staat – die Polizei von Nazis durchsetzt. Das Lied von Danger Dan mag für seine linke Fangemeinde im Gesamtzusammenhang funktionieren, so aber ist es ein maximaler Kontextbruch.

8600 Euro als Gemeinderätin
„Man vertraut auch nicht auf Staat und Polizeiapparat“ klingt wie eine pauschale Delegitimierung staatlicher Institutionen, vom ungustiösen Nazi-Vergleich einmal abgesehen. Und das von einer Volksvertreterin, die alleine im Gemeinderat pro Monat 8600 Euro abkassiert.

Hauptberufliche Handyspielerei
Hauptberufliche Handyspielerei(Bild: Christoph Engelmaier)

Haase selbst mag das politische Eigentor nicht erkennen. Sie erklärt: „In diesem Fall wurde ein Werk des anerkannten deutschen Künstlers Danger Dan verwendet, das sich satirisch mit dem deutschen Grundgesetz und der darin verankerten Kunstfreiheit auseinandersetzt.“ Und weiter: „Ich stehe zur demokratischen Republik Österreich, zum Rechtsstaat sowie zu seinen verfassungsmäßigen Institutionen. Diese Haltung bildet die Grundlage meiner politischen Tätigkeit.“

Lesen Sie auch:
Peinlich und total daneben: Ausgerechnet während der Debatte im Wiener Gemeinderat um teurere ...
Krone Plus Logo
Kassiert nebenbei ab
Nächster Wirbel um SPÖ-Kasperl-Gemeinderätin
21.01.2026
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Wieso müssen wir solche „Politiker“ bezahlen?
18.01.2026
Aufreger im Rathaus
Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum
12.01.2026

Wieso sie von Hunderten Millionen Liedern auf der Welt ausgerechnet diese Zeile ausgesucht hat, bleibt ein Rätsel. Für die SPÖ wird Haase zum Problemfall.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-4° / -1°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
-4° / -0°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
-5° / -1°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
-4° / -1°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
-3° / -0°
Symbol Nebel
Mehr Wien
Neuer Wirbel
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
Musik war zu laut
Mordanklage: Nachbarn im Gemeindebau erschossen
„Krone“-Interview
Dream Syndicate: „Wie damals – nur ohne Whisky“
Für Musical-Fans
Mark Seibert mit eigener Gala und den größten Hits
Interview Christof Loy
Turbulentes spanisches Liebesfeuerwerk an der Wien
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine