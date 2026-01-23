Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ

Wären ihr Körper und Gesicht bei einer Sitzung des Gemeinderats nicht völlig entgleist, niemand wüsste, wie verhaltensauffällig „Politikerin“ Susanne Haase tatsächlich ist. Seit dem Jahr 2022 sitzt die heute 50-Jährige für die SPÖ im Wiener Stadtparlament – kaum bemerkt. Bis sie bei einer Rede von Ingrid Korosec über die Teuerung völlig die Fassung verlor, Grimassen schnitt, unkontrolliert lachte, sich mit dem Handy filmte, kurzum wie ein schlecht erzogenes Kind benahm. Wie berichtet, stellte sich nun heraus: Haase gehört als Gewerkschafterin zu den Top-Verdienern der Stadt und kommt auf insgesamt mehr als 15.000 Euro pro Monat.