Doskozils Bruder soll Staatsschutz-Leiter werden

Erfahrung und Studium

Klaus Doskozil ist wie sein Bruder gelernter Polizist, verfügt über Streifendiensterfahrung in Wien und hat ein Jus-Studium in der Tasche. Insgesamt vier Bewerber soll es gegeben haben, am Ende konnte sich offenbar Klaus Doskozil durchsetzen. Der 41-Jährige wird damit eine Abteilung mit rund 30 Mitarbeitern leiten.