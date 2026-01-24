Doskozils Bruder soll Staatsschutz-Leiter werden

Hans Peter Doskozil stand vor seinem Wechsel in die Politik bereits als Landespolizeidirektor an der Spitze der burgenländischen Exekutive. Mit 1. Februar könnte nun wieder ein Doskozil eine Führungsposition in der Polizei übernehmen.
Der 41-jährige Bruder des burgenländischen Landeshauptmannes, Klaus Doskozil, konnte sich offenbar gegen drei weitere Bewerber in der Landespolizeidirektion durchsetzen.
Laut der Tageszeitung „Kurier“ soll der Bruder des Landeshauptmanns mit Monatsbeginn neuer Leiter des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung werden. Er würde damit Franz Schmickl nachfolgen, der nach zwölf Jahren an der Spitze in Pension geht.
Erfahrung und Studium
Klaus Doskozil ist wie sein Bruder gelernter Polizist, verfügt über Streifendiensterfahrung in Wien und hat ein Jus-Studium in der Tasche. Insgesamt vier Bewerber soll es gegeben haben, am Ende konnte sich offenbar Klaus Doskozil durchsetzen. Der 41-Jährige wird damit eine Abteilung mit rund 30 Mitarbeitern leiten.
Zu den Aufgaben des Landesamts gehören unter anderem die Gefahrenabwehr und die erweiterte Gefahrenerforschung bei staatsfeindlichen Vorgängen sowie auch der Personen- und Objektschutz.
Eine Bestätigung der Personalentscheidung durch das Innenministerium gibt es noch nicht.
