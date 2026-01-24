Wirbel um sexistische Getränke beim Après-Ski

Nehmen Sie eine kleine Menge Zucker in den Mund, und gießen Sie jeweils zwei Zentiliter Zitronensaft und Wodka nach. Im Mund vermengen, schlucken, und voilà – Sie haben gerade einen sogenannten „Haxenspreizer“ zu sich genommen! Der Drink mit dem anstößig klingenden Namen findet sich auf so mancher Getränkekarte beim Après-Ski, gleich neben der „Heißen Witwe“ (Zwetschgenlikör mit Schlagobers-Haube) und dem „Spermaschlucker“ (meist ein cremiger Likör).