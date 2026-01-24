Vorteilswelt
„Agratt Burgenland“

Als ein Film im Burgenland die Gemüter erhitzte

Burgenland
24.01.2026 16:00
Ein burgenländisches Dorf als Filmkulisse.
Ein burgenländisches Dorf als Filmkulisse.(Bild: Krone KREATIV/Gasthaus zur Dankbarkeit)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Vor mehr als 70 Jahren fanden die Dreharbeiten für den Kriminalfilm „Flucht ins Schilf“ im Bezirk Neusiedl am See statt. Nach der Premiere gab es damals im Burgenland große Aufregung. Sogar von einem „Skandalfilm“ war die Rede – nächster Teil unserer historischen Serie! 

„Am Neusiedlersee wird die Leiche eines Postboten gefunden, die Ermittlungen ergeben, dass es sich dabei wohl um einen Raubmord handelt, und gleich mehrere der Dorfbewohner geraten in den engeren Kreis der Verdächtigen: Fünf junge Männer, darunter ein Rom und ein etwas rebellischer Bursche, brauchen nun ein Alibi. Walter war in der Mordnacht zwar mit Elisabeth zusammen, kann sich auf deren Unterstützung aber nicht verlassen. Sie ist nämlich nicht nur die Schwester des ebenfalls verdächtigten Stephan, sondern auch noch die Verlobte des Gendarmen, der die Untersuchungen in dem Fall leitet. […]“ So lautete die Beschreibung des Filmes „Flucht ins Schilf“, der im Jahr 1953 seine Filmpremiere in den österreichischen Kinos feierte.

Burgenland
