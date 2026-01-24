Als ein Film im Burgenland die Gemüter erhitzte

„Am Neusiedlersee wird die Leiche eines Postboten gefunden, die Ermittlungen ergeben, dass es sich dabei wohl um einen Raubmord handelt, und gleich mehrere der Dorfbewohner geraten in den engeren Kreis der Verdächtigen: Fünf junge Männer, darunter ein Rom und ein etwas rebellischer Bursche, brauchen nun ein Alibi. Walter war in der Mordnacht zwar mit Elisabeth zusammen, kann sich auf deren Unterstützung aber nicht verlassen. Sie ist nämlich nicht nur die Schwester des ebenfalls verdächtigten Stephan, sondern auch noch die Verlobte des Gendarmen, der die Untersuchungen in dem Fall leitet. […]“ So lautete die Beschreibung des Filmes „Flucht ins Schilf“, der im Jahr 1953 seine Filmpremiere in den österreichischen Kinos feierte.