Nach Bullen-Schlacht: 99ers traf Verletzungshammer

Abschalten, den Fans eine Freude machen. Das stand am Samstag vorerst bei den 99ers an. Das Quartett Schiechl, Zündel, Haudum und Holzer ließ am Eislaufplatz in Leibnitz am Nachmittag viele Kinderaugen beim gemeinsamen Eislaufen leuchten – trotz des Regenwetters wurden bei rund 400 Fans natürlich auch zahlreiche Autogramme gekritzelt.