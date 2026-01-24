Nach Bullen-Schlacht: 99ers traf Verletzungshammer

Doskozils Bruder soll Staatsschutz-Leiter werden
Vier Bewerber
Das 2:4 der Graz99ers gegen Salzburg am Freitagabend im Eisstadion Liebenau machte bereits viel Werbung für die Play-offs der Eishockey-Liga. Beide Teams werden in den Finalspielen heuer wohl eine gewichtige Rolle spielen. Am Tag danach traf die Steirer dann aber der Hammer.
Abschalten, den Fans eine Freude machen. Das stand am Samstag vorerst bei den 99ers an. Das Quartett Schiechl, Zündel, Haudum und Holzer ließ am Eislaufplatz in Leibnitz am Nachmittag viele Kinderaugen beim gemeinsamen Eislaufen leuchten – trotz des Regenwetters wurden bei rund 400 Fans natürlich auch zahlreiche Autogramme gekritzelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.