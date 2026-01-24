Die Musi heizt dem Winter so richtig ein

In Bad Kleinkirchheim herrscht Schlager-Fieber: Die „Krone“ hat bei der Generalprobe von „Wenn die Musi spielt“ hinter die Kulissen geblickt.
„Der Grundstein für voXXclub wurde eigentlich in Kärnten gelegt – drei von uns waren am Stadttheater Klagenfurt engagiert. Seit es uns als Band gibt, sind wir bei der Musi dabei – sie ist unser zweites Zuhause“, erzählen die sympathischen Jungs von voXXclub. „Wenn die Musi spielt“ ist für viele Künstler in Bad Kleinkirchheim zur Tradition geworden. Denn wer einmal dabei war, kommt gerne wieder.
Einer, der von Anfang an mit von der Partie ist, ist Fritz Staudinger. Der 71-Jährige sorgt seit mittlerweile 31 Jahren dafür, dass technisch alles reibungslos abläuft. „Die größte Herausforderung ist das Wetter.“ Gegen die Minusgrade haben die Nockis einen praktischen Tipp: „Manche bringen Porozellplatten mit, damit die Kälte von unten keine Chance hat.“
Bei der heutigen Winter Musi werden wieder zahlreiche Stars ein wahres Hitfeuerwerk zünden. Bereits am Freitag stimmten sich die Künstler auf das große Event ein: Stefanie Hertel gratulierte ihrem Ehemann Lanny zum Geburtstag, die Mountain Crew planschte mit ihrem „Oktopus“ im Whirlpool, und die Lauser erzählten der „Krone“ das eine oder andere Hoppala auf der Bühne.
