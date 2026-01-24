Die Musi heizt dem Winter so richtig ein

Die Schlager- und Volksmusikstars sind sich einig: Die Musi ist eine große Familie. Viele Künstler wie die Nockis oder die Edlseer sind Stammgäste des beliebten Musik-Spektakels. In der Tourismusregion Bad Kleinkirchheim lassen es sich die Stars nicht nehmen, trotz frostigen Temperaturen, den ein oder anderen Spaziergang durch die Winterlandschaft zu genießen. (Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)