Blick hinter Kulissen

Die Musi heizt dem Winter so richtig ein

Kärnten
24.01.2026 08:00
Die Schlager- und Volksmusikstars sind sich einig: Die Musi ist eine große Familie. Viele ...
Die Schlager- und Volksmusikstars sind sich einig: Die Musi ist eine große Familie. Viele Künstler wie die Nockis oder die Edlseer sind Stammgäste des beliebten Musik-Spektakels. In der Tourismusregion Bad Kleinkirchheim lassen es sich die Stars nicht nehmen, trotz frostigen Temperaturen, den ein oder anderen Spaziergang durch die Winterlandschaft zu genießen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In Bad Kleinkirchheim herrscht Schlager-Fieber: Die „Krone“ hat bei der Generalprobe von „Wenn die Musi spielt“ hinter die Kulissen geblickt.

0 Kommentare

„Der Grundstein für voXXclub wurde eigentlich in Kärnten gelegt – drei von uns waren am Stadttheater Klagenfurt engagiert. Seit es uns als Band gibt, sind wir bei der Musi dabei – sie ist unser zweites Zuhause“, erzählen die sympathischen Jungs von voXXclub. „Wenn die Musi spielt“ ist für viele Künstler in Bad Kleinkirchheim zur Tradition geworden. Denn wer einmal dabei war, kommt gerne wieder.

„Koid is“, lacht Chris Steger, der zum ersten Mal bei der Winter-Musi dabei ist.
„Koid is“, lacht Chris Steger, der zum ersten Mal bei der Winter-Musi dabei ist.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Natalie Holzner als Cleopatra.
Natalie Holzner als Cleopatra.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
„Krone“-Gewinner durften Bühnenluft schnuppern.
„Krone“-Gewinner durften Bühnenluft schnuppern.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
voXXclub genießen mit Charlien das schmackhafte Backstage-Buffet.
voXXclub genießen mit Charlien das schmackhafte Backstage-Buffet.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Seit 31 Jahren dabei: Techniker Fritz Staudinger bei der Arbeit.
Seit 31 Jahren dabei: Techniker Fritz Staudinger bei der Arbeit.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Stefanie Hertel gratuliert ihrem Ehemann Lanny zum Geburtstag.
Stefanie Hertel gratuliert ihrem Ehemann Lanny zum Geburtstag.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Jakob Forstnig, Sepp Adlmann und Christian Stattmann.
Jakob Forstnig, Sepp Adlmann und Christian Stattmann.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Die Mountain Crew entspannt vor der Show im Whirlpool.
Die Mountain Crew entspannt vor der Show im Whirlpool.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Die Lauser im Kilt.
Die Lauser im Kilt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Nach der Live-Sendung gibt’s die Edlseer-Doku.
Nach der Live-Sendung gibt’s die Edlseer-Doku.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Einer, der von Anfang an mit von der Partie ist, ist Fritz Staudinger. Der 71-Jährige sorgt seit mittlerweile 31 Jahren dafür, dass technisch alles reibungslos abläuft. „Die größte Herausforderung ist das Wetter.“ Gegen die Minusgrade haben die Nockis einen praktischen Tipp: „Manche bringen Porozellplatten mit, damit die Kälte von unten keine Chance hat.“

Bei der heutigen Winter Musi werden wieder zahlreiche Stars ein wahres Hitfeuerwerk zünden. Bereits am Freitag stimmten sich die Künstler auf das große Event ein: Stefanie Hertel gratulierte ihrem Ehemann Lanny zum Geburtstag, die Mountain Crew planschte mit ihrem „Oktopus“ im Whirlpool, und die Lauser erzählten der „Krone“ das eine oder andere Hoppala auf der Bühne.

