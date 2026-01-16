Stars in voller Vorfreude auf die Winter-Musi

Schlager, Volksmusik und winterliche Bergkulisse: In einer Woche verwandelt die Winter-Musi die Talstation der Kaiserburgbahn in eine große Open-Air-Bühne für tausende Musikfans.
In einer Woche ist es so weit: Die Winter-Musi öffnet ihre Pforten und lädt Tausende Fans zum Mitsingen und Mittanzen ein. Am 23. und 24. Jänner erklingen rund um die Talstation der Kaiserburgbahn zahlreiche Hits von den bekanntesten Schlager- und Volksmusikstars.
„Jetzt geht’s in den Endspurt! Seit Montag laufen die Aufbauarbeiten in der wunderbaren Winterlandschaft“, freut sich Veranstalter Sepp Adlmann schon auf das Musik-Spektakel und verrät: „Am 23. Jänner um 11 Uhr gibt’s den Pressetalk mit den Künstlern auf der Bühne, das Gelände ist für alle frei zugänglich!“
Mit neuer Single zur Winter-Musi
Trotz winterlicher Temperaturen wird für beste Stimmung gesorgt. Stars wie Ross Antony, Francine Jordi, Fantasy, Chris Steger oder die Edlseer werden dem Publikum ordentlich einheizen. Charmant, herzlich und wie immer bestens gelaunt führen Marco Ventre und Stefanie Hertel durch die große Open-Air-Show.
Ebenfalls mit dabei ist voXXclub, die mit dem Hit „Rock mi“ bekannt wurden. Ursprünglich stammt der Titel von den AlpenRebellen, die ebenfalls mit von der Partie sind und ihren neuesten Song „Alpenrose“, der heute veröffentlicht wird, vor der Musi-Familie präsentieren. Das Open-Air-Spektakel zeigt einmal mehr, wie Musik Menschen verbindet. Restkarten gibt’s für beide Tage unter www.oeticket.at.
