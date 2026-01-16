Stars in voller Vorfreude auf die Winter-Musi

Ebenfalls mit dabei ist voXXclub, die mit dem Hit „Rock mi“ bekannt wurden. Ursprünglich stammt der Titel von den AlpenRebellen, die ebenfalls mit von der Partie sind und ihren neuesten Song „Alpenrose“, der heute veröffentlicht wird, vor der Musi-Familie präsentieren. Das Open-Air-Spektakel zeigt einmal mehr, wie Musik Menschen verbindet. Restkarten gibt’s für beide Tage unter www.oeticket.at.