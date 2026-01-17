Vorteilswelt
„Krone“ bei Anprobe

Extra für die Musi: Die Lauser im neuen Kilt-Look

Kärnten
17.01.2026 20:00
Oberlauser Andi Hinker, Ausstatter Thomas Rettl, Beraterin Christina und Band-Frontmann Markus ...
Oberlauser Andi Hinker, Ausstatter Thomas Rettl, Beraterin Christina und Band-Frontmann Markus „Poni“ Ponhold.(Bild: Klaus Loibnegger)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Der Lausers neue Kleider – unter diesem Motto schauten die Kilt-Botschafter Andi Hinker und Bandfrontmann Markus Ponhold jüngst bei ihrem Ausstatter Thomas Rettl in der Draustadt vorbei.  

0 Kommentare

Rechtzeitig vor ihrem Auftritt am kommenden Wochenende bei der Winter-Musi in Bad Kleinkirchheim statteten Andi Hinker und Bandkollege Markus „Poni“ Ponhold von den Lausern der Rettl-Zentrale in Villach wieder einmal einen Besuch ab. „Beim Open-Air-Spektakel wollen wir natürlich glänzen – und das nicht ,nur‘ musikalisch“, so die beiden Musiker. 

Christina Zechner kennt die modischen Geschmäcker „ihrer" Lauser seit vielen Jahren.
Christina Zechner kennt die modischen Geschmäcker „ihrer“ Lauser seit vielen Jahren.(Bild: Klaus Loibnegger)
Auch bei Oberlauser Andi Hinker wird Maß genommen.
Auch bei Oberlauser Andi Hinker wird Maß genommen.(Bild: Klaus Loibnegger)
(Bild: Klaus Loibnegger)

Seit Jahren bereits sorgen die Lauser auf heimischen und internationalen Bühnen für Stimmung – und mit ihren Kilt-Outfits seit nunmehr über 20 Jahren für einen optischen Hingucker. „Im Mai 2005 hatten wir unseren allerersten Auftritt im Kilt! Damals noch beim Musi-Frühlings-Open-Air in der Steiermark“, erinnert sich Oberlauser Andi Hinker zurück. Die Röcke wurden in Folge zum Markenzeichen der Band.

Beraterin nimmt Maß 
Und für das bevorstehende Musi-Spektakel am 23. und 24. Jänner möchten die Lauser ihre Fans mit neuen Looks verzücken. Dafür sorgt wie gewohnt ihr Ausstatter Thomas Rettl - beziehungsweise Beraterin Christina, die „ihre“ Lauser bereits in- und auswendig kennt. Dennoch aber gelegentlich neu Maß nehmen muss. „Im Laufe der Jahre ändern sich bestimmte Umfänge“, schmunzelt Markus Ponhold.

Wer die Lauser im neuen Outfit live bei der Winter-Musi erleben möchte, sollte sich beeilen. Für beide Tage gibt es noch Restkarten unter www.oeticket.com

Kärnten

