Extra für die Musi: Die Lauser im neuen Kilt-Look

Seit Jahren bereits sorgen die Lauser auf heimischen und internationalen Bühnen für Stimmung – und mit ihren Kilt-Outfits seit nunmehr über 20 Jahren für einen optischen Hingucker. „Im Mai 2005 hatten wir unseren allerersten Auftritt im Kilt! Damals noch beim Musi-Frühlings-Open-Air in der Steiermark“, erinnert sich Oberlauser Andi Hinker zurück. Die Röcke wurden in Folge zum Markenzeichen der Band.