Nockis, Steger und Co.

Schnee, Stars und Stimmung bei der Winter-Musi

Kärnten
10.01.2026 13:00
Die Nockis rund um Sänger Gottfried Würcher werden wieder für eine ausgelassene Stimmung sorgen.
Die Nockis rund um Sänger Gottfried Würcher werden wieder für eine ausgelassene Stimmung sorgen.(Bild: Evelyn Hronek)

Partystimmung bei „Wenn die Musi spielt“ am 23. und 24. Jänner in Bad Kleinkirchheim mit vielen Schlager- und Volksmusikstars. „Krone“-Tipp: Für Vereine gibt es besondere Ermäßigungen!

In zwei Wochen ist es wieder so weit: „Open Air – Musik und Träume und noch mehr, Open Air – kommt alle her!“ wird bald durch Bad Kleinkirchheim schallen. Dass tatsächlich „alle“ kommen, hat sich über die vergangenen 30 Jahre bewiesen – denn wer einmal bei der „Musi“ war, kommt wieder.

Viele Stars versprechen Hits am Laufband
Die Musi-Künstler stehen bereits in den Startlöchern, um dem Publikum auch heuer wieder eine gewohnt fulminante Show zu bieten. Stars wie Chris Steger, die Nockis, Ross Antony, die Lungauer & Monika Avsenik, Olaf Berger oder Francine Jordi werden den Schnee bei der Talstation der Kaiserburgbahn zum Schmelzen bringen.

Doch bevor das Winter-Musi-Spektakel über die Bühne geht, steht noch die Skiwoche auf dem Programm. Von 21. bis 23. Jänner stimmen die VolxKrocha, Bergland Power und die Jungfidelen auf das große Konzertwochenende ein.

Tipp: Für Vereine gibt es eine besondere Aktion: Ab zehn Personen erhalten Gruppen bei der Generalprobe 20 Prozent Ermäßigung und bei der Livesendung 10 Prozent Ermäßigung – inklusive „Fahrer-Ticket".
Infos und Tickets: info@adlmannpromotion.at oder musi-openair.at

Christian Krall
Kärnten

Folgen Sie uns auf