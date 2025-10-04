Wer war die Frau, die Mozarts Geburtshaus rettete?
Mit ihrem Geld bezahlt
Am 4. Oktober 1920 wurde sie die erste Ehrenbürgerin der Stadt Salzburg. Eine Frau, die unter anderem mit der Rettung von Mozarts Geburtshaus Kulturgeschichte schrieb und ihrer Zeit weit voraus war.
Rund 100 Namen umfasst die Ehrenbürgerliste der Stadt Salzburg. Allein der Name Franz taucht doppelt so oft auf wie alle Frauennamen darin zusammen, denn Salzburg hat bisher nur drei Ehrenbürgerinnen. Genau heute vor 105 Jahren erhielt die erste von ihnen diese Würde:
