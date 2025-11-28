Sensations-Zuwachs für Mozarts Briefsammlung

Nur zweite Wahl

Vom Erfolg dieser Bemühungen berichtet er im Brief an seine Frau Constanze, in dem Mozart ebenfalls schreibt, wie sehr er sie vermisse und sogar überlege, die Reise abzubrechen, um möglichst schnell wieder bei ihr sein zu können. Kaum zu glauben, dass diese Frau nur Mozarts zweite Wahl war. Eigentlich galten seine Bemühungen Constanzes Schwester Aloisia, die ihn allerdings abwies. Der Brief an Mozarts Mutter, in welchem er Aloisia, zu der Zeit noch Gesangsschülerin, erstmals erwähnt, ist ebenfalls Teil der Sammlung Eggers.