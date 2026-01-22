Thermometer sagt nicht die ganze Wahrheit

Trump sicher: „Bekommen kostenlos, was wir wollen“
Ein gehöriges Stück in die Vergangenheit muss man gehen, um Vergleiche zur Kälte im heurigen Jänner in Wien zu finden. Und auch wenn die Temperaturen sich in den nächsten Tagen normalisieren sollen – es wird sich wohl anders anfühlen: Der Wert auf dem Thermometer ist nicht alles.
Seit Wochen hat die Kälte Wien im Griff. Ein Drittel mehr Frosttage (Temperatur sinkt irgendwann unter null) und ein Drittel mehr Eistage (Temperatur kommt nie über null) als den Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020 wird dieser Jänner laut Prognosen von GeoSphere/ZAMG am Ende gebracht haben. Die vergangenen Tage waren damit eine Temperatur-Zeitreise zum Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990.
