Streit um abgesagten Schulausbau geht weiter

Schon seit dem Jahr 2019 läuft in einem ehemaligen Schulgebäude in der Viktor-Christ-Gasse im 5. Bezirk das Zwischennutzungsprojekt „Creative Cluster Margareten“. Auf über 3600 Quadratmeter arbeiten hier mehr als 150 Künstler. Es war das erste Mal, dass die Stadt ein ehemaliges Schulgebäude für eine Zwischennutzung freigab. Aus dem alten Gebäude hätten eine Volksschule sowie eine Schule für inklusive Pädagogik werden sollen. Die weitere Zukunft des Vereins ist völlig ungewiss.