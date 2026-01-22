Eistraum-Start: Lange Schlange schon am ersten Tag

Der Eistraum am Rathausplatz ist auch in seiner 31. Saison ein Publikumsmagnet für Eislauf-Begeisterte. Wer sich schon um 10 Uhr
Schon um 9.55 Uhr reicht die Schlange vor dem Ticketschalter am Rathausplatz meterlang. Schulklassen, Touristen und Hobby-Eisläufer sind unter den Ersten, die sich bei -5 Grad auf das frisch präparierte Eis trauen. Während so mancher mit wackligen Beinen die Kufen auf Eis setzt, sind andere wagemutiger.
So etwa die Kindergartenkinder und Schüler, die von dem Pädagogen Konrad H. begleitet werden. Für ihn ist der Eistraum ein „Fixpunkt“.
Lehrer gefordert
Zur Orientierung hätte er sich zwar ein paar mehr Wegweiser gewünscht, die Anlage werde aber jährlich „größer und schöner“, meint er. Vor allem, dass die Schulen der Stadt Wien die Eisflächen gratis nutzen können, sei „toll“.
Stärken können sich Schlittschuhläufer bei diversen Imbissen. Bei Erika’s gibt es etwa Kaiserschmarrn und heiße Schokolade, gegenüber brutzeln schon um 10 Uhr die ersten Bratwürstel. Im ersten Stock gibt es eine Terrasse mit Indoor-Bereich.
Interesse aus aller Welt
Nebst Schulklassen lockt der Eistraum auch Touristen an. Die Ungarinnen Zsóka und Boglárka (beide 19) haben ihre Urlaubsplanung deshalb direkt umgekrempelt. Eigentlich stand die Erkundung der Innenstadt an.
Doch das Eislaufen vor der Rathaus-Kulisse wollen sie sich nicht entgehen lassen.
Der Eistraum ist dieses Jahr bis zum 8. März geöffnet – und damit eine Woche länger als im Vorjahr. Die Flächen sind täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.
