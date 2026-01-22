Eistraum-Start: Lange Schlange schon am ersten Tag

Schon um 9.55 Uhr reicht die Schlange vor dem Ticketschalter am Rathausplatz meterlang. Schulklassen, Touristen und Hobby-Eisläufer sind unter den Ersten, die sich bei -5 Grad auf das frisch präparierte Eis trauen. Während so mancher mit wackligen Beinen die Kufen auf Eis setzt, sind andere wagemutiger.