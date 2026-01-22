Vorteilswelt
Wiener Tradition

Eistraum-Start: Lange Schlange schon am ersten Tag

Wien ist leiwand
22.01.2026 15:00
Pädagoge Konrad H. nutzte die 10.000 Quadratmeter große Eisfläche gemeinsam mit seinen Schülern
Pädagoge Konrad H. nutzte die 10.000 Quadratmeter große Eisfläche gemeinsam mit seinen Schülern(Bild: Heinz Stephan Tesarek)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Der Eistraum am Rathausplatz ist auch in seiner 31. Saison ein Publikumsmagnet für Eislauf-Begeisterte. Wer sich schon um 10 Uhr 

Schon um 9.55 Uhr reicht die Schlange vor dem Ticketschalter am Rathausplatz meterlang. Schulklassen, Touristen und Hobby-Eisläufer sind unter den Ersten, die sich bei -5 Grad auf das frisch präparierte Eis trauen. Während so mancher mit wackligen Beinen die Kufen auf Eis setzt, sind andere wagemutiger.

So etwa die Kindergartenkinder und Schüler, die von dem Pädagogen Konrad H. begleitet werden. Für ihn ist der Eistraum ein „Fixpunkt“.

Lehrer gefordert
Zur Orientierung hätte er sich zwar ein paar mehr Wegweiser gewünscht, die Anlage werde aber jährlich „größer und schöner“, meint er. Vor allem, dass die Schulen der Stadt Wien die Eisflächen gratis nutzen können, sei „toll“.

Schon am ersten Tag war viel los
Schon am ersten Tag war viel los(Bild: Heinz Stephan Tesarek)
Barbara K. war mit ihren Schülern vor Ort
Barbara K. war mit ihren Schülern vor Ort(Bild: Heinz Stephan Tesarek)
David und Lydia machen sich startklar
David und Lydia machen sich startklar(Bild: Heinz Stephan Tesarek)
Heidi und Viktoria beschreiben sich als „Durchschnitts-Eisläuferinnen"
Heidi und Viktoria beschreiben sich als „Durchschnitts-Eisläuferinnen“(Bild: Heinz Stephan Tesarek)

Stärken können sich Schlittschuhläufer bei diversen Imbissen. Bei Erika’s gibt es etwa Kaiserschmarrn und heiße Schokolade, gegenüber brutzeln schon um 10 Uhr die ersten Bratwürstel. Im ersten Stock gibt es eine Terrasse mit Indoor-Bereich.

Interesse aus aller Welt 
Nebst Schulklassen lockt der Eistraum auch Touristen an. Die Ungarinnen Zsóka und Boglárka (beide 19) haben ihre Urlaubsplanung deshalb direkt umgekrempelt. Eigentlich stand die Erkundung der Innenstadt an.

Lesen Sie auch:
Thema des Tages
Eis frei für größten Eislaufplatz des Kontinents
21.01.2026

Doch das Eislaufen vor der Rathaus-Kulisse wollen sie sich nicht entgehen lassen.  

Der Eistraum ist dieses Jahr bis zum 8. März geöffnet – und damit eine Woche länger als im Vorjahr. Die Flächen sind täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. 

