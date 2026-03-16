Witkoff und Araqchi haben wieder Kontakt

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, die USA wüssten nicht, wer im Iran derzeit eigentlich das Sagen habe. „Wir haben Leute, die verhandeln wollen. Wir haben keine Ahnung, wer sie sind“, hatte er bei einer Veranstaltung im Weißen Haus ausgeführt. Zudem sagte er, dass es unklar sei, ob das geistliche Oberhaupt des Irans, Mojtaba Khamenei, noch lebe oder nicht. Einige würden angeben, dass Khamenei tot sei, andere von schweren Verletzungen sprechen.