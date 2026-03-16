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Iran-USA-Krieg

Witkoff und Araqchi haben wieder Kontakt

Außenpolitik
16.03.2026 22:17
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (Bild) hat laut einem Regierungsvertreter wieder direkten ...
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (Bild) hat laut einem Regierungsvertreter wieder direkten Kontakt zu Irans Außenminister Abbas Araqchi.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA und der Iran haben wieder einen direkten Kommunikationskanal. Irans Außenminister Abbas Araqchi habe Textnachrichten an den US-Gesandten Steve Witkoff geschickt, sagte ein US-Regierungsvertreter. Darin gehe es um das Ende des Kriegs.

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Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, die USA wüssten nicht, wer im Iran derzeit eigentlich das Sagen habe. „Wir haben Leute, die verhandeln wollen. Wir haben keine Ahnung, wer sie sind“, hatte er bei einer Veranstaltung im Weißen Haus ausgeführt. Zudem sagte er, dass es unklar sei, ob das geistliche Oberhaupt des Irans, Mojtaba Khamenei, noch lebe oder nicht. Einige würden angeben, dass Khamenei tot sei, andere von schweren Verletzungen sprechen.

Nun sagte ein US-Regierungsvertreter, dass der Sondergesandte Steve Witkoff und Irans Außenminister Abbas Araqchi wieder Kontakt zueinander hätten. Araqchi habe Textnachrichten an Witkoff geschickt, in denen es um ein Ende des Krieges gehe. Am Samstag hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die omanische Regierung mehrfach versucht hätte, einen Kommunikationskanal zwischen den USA und dem Iran zu eröffnen. Das Weiße Haus habe aber kein Interesse daran gezeigt.

Irans Außenminister Abbas Araqchi
Irans Außenminister Abbas Araqchi(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI / AFP)

Trump: „Mehr als 7000 Ziele angegriffen“
Die Vereinigten Staaten hätten seit Kriegsbeginn Ende Februar mehr als 7000 Ziele in der Islamischen Republik angegriffen, sagte Trump jetzt. Er kündigte zugleich an, den Militäreinsatz „mit voller Kraft“ fortzusetzen. Der iranische Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Ali Larijani, sagte ebenfalls, dass Teheran seinen Widerstand gegen Israel und die USA fortsetzen wolle. Er bezeichnete die beiden Länder in einem Schreiben als „großen und kleinen Satan“. Darin kritisierte er außerdem eine fehlende Solidarität aus anderen islamischen Ländern. Abgesehen von wenigen Ausnahmen auf politischer Ebene sei kein Staat zu Hilfe gekommen.

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Für Araqchi begünstigen Nachbarstaaten, die US-Streitkräfte beherbergten und Angriffe auf den Iran zuließen, auch aktiv die Tötung von Iranerinnen und Iranern. Hunderte Zivilpersonen, darunter mehr als 200 Kinder, seien bei US-israelischen Angriffen getötet worden. Diese Haltung sollte umgehend geklärt werden, schrieb er in einem Beitrag auf der Plattform X. Die iranischen Revolutionsgarden drohten unterdessen, US-Firmen in der Region anzugreifen. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte in der vergangenen Woche eine Liste mit möglichen Zielen des Iran im Onlinedienst Telegram veröffentlicht. Dazu zählten die Büros von Tech-Giganten wie Amazon, Google, Microsoft und Nvidia in Golfstaaten.

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