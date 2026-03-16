Vierjährige Dopingsperre für ehemaliges Tennis-Ass

Laut Angaben der Internationalen Tennis-Integritätsagentur (ITIA) vom Montag wurden der ehemaligen Nummer 39 der Welt fünf Vergehen im Zeitraum zwischen 2018 bis 2020 nachgewiesen, darunter Eigenblutdoping in seiner aktiven Zeit und Beihilfe zum Blutdoping eines anderen Spielers sowie der Besitz einer verbotenen Substanz.