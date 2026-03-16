Vierjährige Dopingsperre für ehemaliges Tennis-Ass

Wildcard für WM? Deshalb steht Wöber im ÖFB-Kader!
Fällt länger aus, aber
Der australische Ex-Tennisprofi und -Trainer Marinko Matosevic ist wegen Dopingvergehen für vier Jahre gesperrt worden.
Laut Angaben der Internationalen Tennis-Integritätsagentur (ITIA) vom Montag wurden der ehemaligen Nummer 39 der Welt fünf Vergehen im Zeitraum zwischen 2018 bis 2020 nachgewiesen, darunter Eigenblutdoping in seiner aktiven Zeit und Beihilfe zum Blutdoping eines anderen Spielers sowie der Besitz einer verbotenen Substanz.
Im Februar hatte Matosevic erklärt, sich 2018 in Mexiko einer Bluttransfusion unterzogen zu haben, kurz darauf habe er seine Karriere beendet. Danach hatte er als Trainer australischer Spieler gearbeitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.