Auch Shiffrin verwundert: „Um ehrlich zu sein …“

Doch bei aller Anerkennung ist auch Shiffrin motiviert, sich die Kugel nicht mehr abnehmen zu lassen. „Ich werde weiter kämpfen – für mein Team, meine Trainer und für alle, die in dieser Saison und auch in den vergangenen drei Jahren, als ich mit mehreren Verletzungen zu kämpfen hatte, so hart gearbeitet haben“, so die 31-Jährige. Einem spannenden Showdown steht also nichts mehr im Weg!