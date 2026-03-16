Auch Shiffrin verwundert: „Um ehrlich zu sein …“

Mit ihren aktuellen Leistungen versetzt Konkurrentin Emma Aicher selbst Mikaela Shiffrin ins Staunen. „Es ist unglaublich zu sehen, dass sie überall vorne dabei ist – da ist sie eigentlich die Einzige“, zollt die US-Amerikanerin der Senkrechtstarterin Respekt. Nun freut sie sich auf einen „spannenden Kampf“ um die große Kristallkugel.
Bis zum großen Saisonfinale ist es Aicher gelungen, den Kampf um den Gesamtweltcup offenzuhalten. Nun kommt es in Norwegen zum großen Showdown zwischen der Deutschen und Mikaela Shiffrin. Im großen Generationen-Duell herrscht aber bisher vor allem große Bewunderung und Anerkennung zwischen den Kontrahentinnen.
„Um ehrlich zu sein, hat sie das absolut verdient. Wie man sehen kann, fährt Emma in jeder Disziplin einfach wahnsinnig gut. Es ist unglaublich zu sehen, dass sie überall vorne dabei ist – da ist sie eigentlich die Einzige“, verteilt Shiffrin nach dem Wochenende in Aare ein dickes Lob. Immerhin hatte Aicher am Sonntag ihr bestes Slalom-Resultat eingefahren und wurde nur von Slalom-Queen Shiffrin selbst geschlagen.
„Dass ich hier stehen kann“
140 Punkte liegt Aicher vor den finalen vier Rennen der Saison hinter Shiffrin. „Dass ich hier stehen kann und sagen kann, dass ich im Kampf dabei bin, das ist schon riesig für mich“, zeigt sich die Deutsche überwältigt und kann befreit ins Weltcup-Finale starten.
Doch bei aller Anerkennung ist auch Shiffrin motiviert, sich die Kugel nicht mehr abnehmen zu lassen. „Ich werde weiter kämpfen – für mein Team, meine Trainer und für alle, die in dieser Saison und auch in den vergangenen drei Jahren, als ich mit mehreren Verletzungen zu kämpfen hatte, so hart gearbeitet haben“, so die 31-Jährige. Einem spannenden Showdown steht also nichts mehr im Weg!
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