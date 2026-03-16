Junger IS-Fan drohte Schulkameraden mit „Köpfen“

Er werde ihm dem Kopf abhacken, drohte ein Teenager aus Steyrseinem Mitschüler. Der Bursch deklarierte sich außerdem als Fan der Terrorgruppe IS, machte auch Propaganda dafür. Ein Richtersenat in Steyr gibt dem mittlerweile 16-Jährigen noch eine Chance, verhängte am Montag nur eine bedingte Haftstrafe auf drei Jahren Bewährungszeit.
Wer seine Vorbilder waren, daraus machte ein heute 16-jähriger Bursch aus Steyr keinen Hehl. Der Österreicher mit Migrationshintergrund verschickte auf Sozialen Medien rund 30 „Fan-Beiträge“ zum Islamischen Staat und produzierte auch selbst verstörende Videoclips.
Außerdem bedrohte er im Alter von 14 Jahren Mitschüler am Telefon oder via Messenger-Diensten mit dem Tod, einem Burschen schrieb er zum Beispiel, er werde ihm den Kopf abhacken.
„Terroristische Vereinigung“
Der nun am Landesgericht Steyr angeklagte Jugendliche war überwiegend geständig und musste sich am Montag vor dem Schöffensenat wegen „Terroristischer Vereinigung“, „Krimineller Organisation“ und „gefährlicher Drohung“ verantworten.
Das Gericht verurteilte den arbeitslosen Jugendlichen zu einer bedingten Haftstrafe von 18 Monaten Gefängnis. Außerdem muss er zur Bewährungshilfe und an einer Deradikalisierung teilnehmen. Die Bewährungszeit dauert drei Jahre – der Spruch ist rechtskräftig.
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