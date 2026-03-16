Junger IS-Fan drohte Schulkameraden mit „Köpfen“

Er werde ihm dem Kopf abhacken, drohte ein Teenager aus Steyrseinem Mitschüler. Der Bursch deklarierte sich außerdem als Fan der Terrorgruppe IS, machte auch Propaganda dafür. Ein Richtersenat in Steyr gibt dem mittlerweile 16-Jährigen noch eine Chance, verhängte am Montag nur eine bedingte Haftstrafe auf drei Jahren Bewährungszeit.