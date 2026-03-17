Mit PENNY und foodora bequem einkaufen!

Frohe Ostern: Wir verlosen 10 x 50 EUR foodora-Gutscheine (nur einlösbar im PENNY Shop in der foodora App). Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen!
Ostern steht vor der Tür und das heißt für viele: bunte Eier, süße Naschereien und köstliche Familien-Jause! Doch gerade in dieser Zeit möchte man die schönen Momente nicht mit langen Einkaufslisten verbringen. Mit PENNY und foodora kommt alles direkt zu dir nach Hause, sodass mehr Zeit für Eierfärben, Ostereiersuchen oder entspannte Stunden mit Familie und Freunden bleibt.
So wird die Osterjause zum Kinderspiel: Frisches Obst, knackiges Gemüse, regionale Spezialitäten, feine Aufstriche und alles, was auf den Ostertisch gehört - bequem und unkompliziert über die foodora App bestellen. Entdecke außerdem die hochwertigen PENNY Eigenmarken wie „Ich bin Österreich“ für 100 % österreichische Qualität oder „ECHT BIO“ für frische Bio-Produkte – perfekt für Frühlingsbrunch, Osterpicknick oder süße Naschereien.
Mitmachen und gewinnen
Gewinne einen von zehn 50 € foodora-Gutscheinen (nur einlösbar im PENNY Shop in der foodora App). Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 2. April, 09:00 Uhr.