Mit PENNY und foodora bequem einkaufen!

Ostern steht vor der Tür und das heißt für viele: bunte Eier, süße Naschereien und köstliche Familien-Jause! Doch gerade in dieser Zeit möchte man die schönen Momente nicht mit langen Einkaufslisten verbringen. Mit PENNY und foodora kommt alles direkt zu dir nach Hause, sodass mehr Zeit für Eierfärben, Ostereiersuchen oder entspannte Stunden mit Familie und Freunden bleibt.