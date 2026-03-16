Gratis Gesundheits-Checks in der Lugner City

Nach Oberösterreich und der Steiermark machen die „Krone“-Gesund-Tage nun auch in der Bundeshauptstadt Wien Halt: Am 29. und 30. Mai erhalten alle Besucher in der Lugner City kostenlose Infos und Tests rund um den eigenen Körper!
Gesundheit ist unser wertvollstes Gut – doch im hektischen Alltag kommt die eigene Vorsorge oft zu kurz. Genau hier setzen die „Krone“-Gesund-Tage powered by Merkur Versicherung an: Am 29. und 30. Mai verwandelt sich die Lugner City in Wien in einen Treffpunkt für alle, die sich aktiv mit ihrer Gesundheit beschäftigen möchten.
Kostenlose Checks und Experten vor Ort
Herzstück sind die kostenlosen Gesundheits-Checks, bei denen man wichtige Werte unkompliziert überprüfen lassen kann. Ergänzend dazu stehen Experten aus verschiedenen Bereichen der Medizin und Gesundheitsvorsorge für persönliche Gespräche und hilfreiche Informationen zur Verfügung.
Information und neue Impulse
Die „Krone“-Gesund-Tage powered by Merkur Versicherung bieten eine ideale Gelegenheit, sich einfach und verständlich über aktuelle Gesundheitsthemen zu informieren und um neue Impulse für ein gesünderes Leben mitzunehmen.
Der Eintritt ist frei! Mehr dazu wird laufend hier unter krone.at/gesund-tage ergänzt.