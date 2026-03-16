Gratis Gesundheits-Checks in der Lugner City

Gesundheit ist unser wertvollstes Gut – doch im hektischen Alltag kommt die eigene Vorsorge oft zu kurz. Genau hier setzen die „Krone“-Gesund-Tage powered by Merkur Versicherung an: Am 29. und 30. Mai verwandelt sich die Lugner City in Wien in einen Treffpunkt für alle, die sich aktiv mit ihrer Gesundheit beschäftigen möchten.