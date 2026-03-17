Preiserhöhungen im Mobilfunk: Jetzt wechseln

Während neue Mobilfunktarife regelmäßig mehr Datenvolumen bekommen und gleichzeitig günstiger werden, verteuern sich etliche Bestandskundenverträge automatisch – die Leistung bleibt jedoch dieselbe. Durch die Wertsicherungsklauseln ist die Handyrechnung für loyale Kunden seit 2020 um bis zu 28,2 % gestiegen. Im Gegensatz dazu sind im selben Zeitraum die Preise für Neukunden jedoch um 36,4 % gesunken.

Ein Großteil der Konsumenten bezahlt für ihren Mobilfunkvertrag immer noch wesentlich mehr als nötig, dennoch ist die Wechselbereitschaft am heimischen Markt gering.