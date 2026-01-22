Wie Olympiasieger Karl den Erfolg punktgenau plant

Benjamin Karl ist einer der erfolgreichsten Snowboarder der Geschichte. Der Parallel-Athlet gewann 2022 Olympia-Gold, ist fünffacher Weltmeister und meldete sich jetz – drei Wochen vor den Spielen in Italien – mit seinem ersten Sieg seit zwei Jahren zurück. Der 40-Jährige sagt: „Nur snowboarden alleine ist mir zu langweilig!“ Ab Freitag ist er beim Heim-Weltcup auf der Kärntner Simonhöhe zu sehen.