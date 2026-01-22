Wie Olympiasieger Karl den Erfolg punktgenau plant

Benjamin Karl ist einer der erfolgreichsten Snowboarder der Geschichte. Der Parallel-Athlet gewann 2022 Olympia-Gold, ist fünffacher Weltmeister und meldete sich jetz – drei Wochen vor den Spielen in Italien – mit seinem ersten Sieg seit zwei Jahren zurück. Der 40-Jährige sagt: „Nur snowboarden alleine ist mir zu langweilig!“ Ab Freitag ist er beim Heim-Weltcup auf der Kärntner Simonhöhe zu sehen.
Die Trophäensammlung von Snowboarder Benjamin Karl kann sich sehen lassen: Olympiasieger, fünffacher Weltmeister, vierfacher Gesamtweltcupsieger, 28 Weltcupsiege inklusive Teambewerbe. Und doch gibt es Jahre, in denen der Wahl-Osttiroler nicht ganz an der Spitze zu finden ist. Wie im Vorjahr, als er zwar drei zweite Plätze einfuhr, jedoch keinen einzigen Sieg holte, im Gesamtweltcup „nur“ Fünfter war.
