Lebenslang nach Anschlag auf Moskauer Konzerthalle

Angehörige der Opfer verfolgten Prozess

Ein Gericht in Moskau verkündete am Donnerstag das Urteil gegen die vier in einem Glaskäfig eingesperrten Männer. Angehörige von Anschlagsopfern verfolgten die Urteilsverkündigung im Gerichtssaal.

Der Islamische Staat (IS) hatte sich zu dem Anschlag bekannt, Russland hatte dies aber bis zuletzt bezweifelt. Moskau sah vielmehr eine Verbindung in die Ukraine.