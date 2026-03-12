„Ruf nach Abschaffung verwundert mich schon sehr“

„Bergauf für Österreich. Mit und nicht gegen die Bundesländer.“ So lautet bekanntlich das Motto von LH Anton Mattle, der seit Anfang des Jahres auch der Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz ist. „Es gibt Gemeinsamkeiten, für die wir unsere gemeinsame Republik brauchen. Man denke an die Landesverteidigung oder die Außenpolitik“, sagte LH Mattle im Bundesrat. Es gäbe auch Unterschiede, die man vor Ort unterschiedlich lösen müsse. Die Bau- und Raumordnung müsse im bergigen Tirol beispielsweise anders als in den Ebenen Niederösterreichs gestaltet werden.