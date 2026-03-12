Chelsea-Spieler lässt Frust am Ballbuben aus

Da gingen Pedro Neto offenbar die Sicherungen durch ... Unmittelbar vor Abpfiff der Champions-League-Partie zwischen PSG und dem FC Chelsea ließ der Portugiese seinen Frust über das 2:5 an einem Ballbuben aus und schubste diesen um, als er sich weigerte, dem Stürmer den Ball auszuhändigen.
Die Partie befand sich bereits in der Nachspielzeit, als Neto noch einen Angriff starten wollte und deshalb rasch zur Seitenlinie lief. Dass der dort positionierte Ballbub beim Plan nicht mitspielen wollte, löste beim Chelsea-Profi prompt Ärger aus, den er an seinem Gegenüber ausließ.
Trikot als Entschuldigung
Rasch kam es zu einer Rudelbildung, wild wurde zwischen PSG- und Chelsea-Spielern gestikuliert. Immerhin bemerkte Neto rasch, dass seine Reaktion doch etwas zu viel des Guten war. Der 26-Jährige entschuldigte sich aufrichtig beim Ballbuben und überließ ihm sein Trikot.
Sportlich steht Neto mit den „Blues“ mit dem Rücken zur Wand. Im Rückspiel am 17. März braucht der London-Klub drei Tore, um sich gegen den Titelverteidiger in die Verlängerung zu retten.
