Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eklat in Paris

Chelsea-Spieler lässt Frust am Ballbuben aus

Champions League
12.03.2026 10:19
Pedro Neto schubste den Ballbuben um.
Pedro Neto schubste den Ballbuben um.(Bild: AFP/APA/ALAIN JOCARD, X/DataFutebol)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da gingen Pedro Neto offenbar die Sicherungen durch ... Unmittelbar vor Abpfiff der Champions-League-Partie zwischen PSG und dem FC Chelsea ließ der Portugiese seinen Frust über das 2:5 an einem Ballbuben aus und schubste diesen um, als er sich weigerte, dem Stürmer den Ball auszuhändigen.

0 Kommentare

Die Partie befand sich bereits in der Nachspielzeit, als Neto noch einen Angriff starten wollte und deshalb rasch zur Seitenlinie lief. Dass der dort positionierte Ballbub beim Plan nicht mitspielen wollte, löste beim Chelsea-Profi prompt Ärger aus, den er an seinem Gegenüber ausließ.

Trikot als Entschuldigung
Rasch kam es zu einer Rudelbildung, wild wurde zwischen PSG- und Chelsea-Spielern gestikuliert. Immerhin bemerkte Neto rasch, dass seine Reaktion doch etwas zu viel des Guten war. Der 26-Jährige entschuldigte sich aufrichtig beim Ballbuben und überließ ihm sein Trikot.

Erst kam es zur Rudelbildung ...
Erst kam es zur Rudelbildung ...(Bild: AP/Michel Euler)
... später entschuldigte sich Neto bei dem Ballbuben.
... später entschuldigte sich Neto bei dem Ballbuben.(Bild: AP/Michel Euler)

Sportlich steht Neto mit den „Blues“ mit dem Rücken zur Wand. Im Rückspiel am 17. März braucht der London-Klub drei Tore, um sich gegen den Titelverteidiger in die Verlängerung zu retten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
12.03.2026 10:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
321.156 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
184.151 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
158.994 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1445 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1400 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Champions League
Eklat in Paris
Chelsea-Spieler lässt Frust am Ballbuben aus
CL-Märchen geht weiter
„Gelber Tornado“ versetzt Fußballwelt ins Staunen
Angstgegner Real
„In Stücke gerissen“ – aber Guardiola überrascht
Nach CL-Debakel
„Absolute Schande“: Spurs-Fans fordern Geld zurück
Hattrick vom Kapitän
Valverde-Show im Bernabeu! Real bezwingt ManCity

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf