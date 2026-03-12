Vorteilswelt
Youth World Cup

Silbermedaille für Bounce-Boxer Ivan Bezuhlyi

Sport-Mix
12.03.2026 10:10
Ivan Bezuhlyi
Ivan Bezuhlyi(Bild: FRB MEDIA/Christopher Blank)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Großer internationaler Erfolg für den Wiener Boxclub Bounce: Nachwuchsboxer Ivan Bezuhlyi gewann beim Youth World Cup in Budva (Montenegro) als erster Österreicher überhaupt die Silbermedaille.

0 Kommentare

Bezuhlyi war gemeinsam mit dem Bounce-Team und Nationaltrainer Tom Knöbl im Einsatz – als einziger österreichischer Teilnehmer überhaupt. Seine Turnierleistung war beeindruckend: Nach einem Freilos in der ersten Runde besiegte er seinen kroatischen Gegner einstimmig, anschließend einstimmig auch seinen Kontrahenten aus Aserbaidschan. Im Finale traf er auf den kasachischen Meister – einen international erfahrenen und mehrfach ausgezeichneten Boxer. Der Finalkampf war hochklassig und äußerst eng. Per Split Decision musste sich Bezuhlyi am Ende knapp geschlagen geben.

Ivan Bezuhlyi (li.)
Ivan Bezuhlyi (li.)(Bild: BOUNCE - The fitness zone)
Ivan Bezuhlyi (li.)
Ivan Bezuhlyi (li.)(Bild: BOUNCE - The fitness zone)

„Boxen international ganz oben mit“
„Besonders stolz bin ich darauf, dass Ivan bei diesem Großereignis die Silbermedaille gewinnen konnte. Er hat eindrucksvoll bewiesen, dass er zur Weltspitze seiner Gewichtsklasse gehört. Nach der WM-Bronzemedaille von Michael Derouiche im vergangenen Jahr zeigen wir erneut, dass unsere Boxer international ganz oben mitboxen – ein Verdienst unserer Trainer Roman Shkarupa und Tom Knöbl“, so Bounce-Obmann Marcos Nader.

Marcos Nader
Marcos Nader(Bild: Mario Urbantschitsch)

Nader blickt bereits nach vorne: „Unsere nächste Aufgabe ist es, Ivans Einbürgerung (Anm. Ivan Bezuhlyi ist gebürtiger Ukrainer) so rasch wie möglich voranzutreiben. Er spricht perfekt Deutsch, ist eine Vorbildfigur für jüngere Sportler und hat das Potenzial, auch im Elitebereich international ganz oben mitzumischen – mit Blick auf Olympia 2028 und 2032.“

Mobin Kahraze (re.) jagt seinen WM-Traum.
Am 21. März in Wien
Ungeschlagener Kahraze führt Bounce Fight Night an
11.03.2026

Das nächste Mal wird Ivan Bezuhlyi bei der Bounce Fight Night am 21. März 2026 im Hotel InterContinental in den Ring steigen.

12.03.2026 10:10
Youth World Cup
Silbermedaille für Bounce-Boxer Ivan Bezuhlyi
