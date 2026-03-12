Silbermedaille für Bounce-Boxer Ivan Bezuhlyi

Großer internationaler Erfolg für den Wiener Boxclub Bounce: Nachwuchsboxer Ivan Bezuhlyi gewann beim Youth World Cup in Budva (Montenegro) als erster Österreicher überhaupt die Silbermedaille.
Bezuhlyi war gemeinsam mit dem Bounce-Team und Nationaltrainer Tom Knöbl im Einsatz – als einziger österreichischer Teilnehmer überhaupt. Seine Turnierleistung war beeindruckend: Nach einem Freilos in der ersten Runde besiegte er seinen kroatischen Gegner einstimmig, anschließend einstimmig auch seinen Kontrahenten aus Aserbaidschan. Im Finale traf er auf den kasachischen Meister – einen international erfahrenen und mehrfach ausgezeichneten Boxer. Der Finalkampf war hochklassig und äußerst eng. Per Split Decision musste sich Bezuhlyi am Ende knapp geschlagen geben.
„Boxen international ganz oben mit“
„Besonders stolz bin ich darauf, dass Ivan bei diesem Großereignis die Silbermedaille gewinnen konnte. Er hat eindrucksvoll bewiesen, dass er zur Weltspitze seiner Gewichtsklasse gehört. Nach der WM-Bronzemedaille von Michael Derouiche im vergangenen Jahr zeigen wir erneut, dass unsere Boxer international ganz oben mitboxen – ein Verdienst unserer Trainer Roman Shkarupa und Tom Knöbl“, so Bounce-Obmann Marcos Nader.
Nader blickt bereits nach vorne: „Unsere nächste Aufgabe ist es, Ivans Einbürgerung (Anm. Ivan Bezuhlyi ist gebürtiger Ukrainer) so rasch wie möglich voranzutreiben. Er spricht perfekt Deutsch, ist eine Vorbildfigur für jüngere Sportler und hat das Potenzial, auch im Elitebereich international ganz oben mitzumischen – mit Blick auf Olympia 2028 und 2032.“
Das nächste Mal wird Ivan Bezuhlyi bei der Bounce Fight Night am 21. März 2026 im Hotel InterContinental in den Ring steigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.