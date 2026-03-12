Silbermedaille für Bounce-Boxer Ivan Bezuhlyi

Bezuhlyi war gemeinsam mit dem Bounce-Team und Nationaltrainer Tom Knöbl im Einsatz – als einziger österreichischer Teilnehmer überhaupt. Seine Turnierleistung war beeindruckend: Nach einem Freilos in der ersten Runde besiegte er seinen kroatischen Gegner einstimmig, anschließend einstimmig auch seinen Kontrahenten aus Aserbaidschan. Im Finale traf er auf den kasachischen Meister – einen international erfahrenen und mehrfach ausgezeichneten Boxer. Der Finalkampf war hochklassig und äußerst eng. Per Split Decision musste sich Bezuhlyi am Ende knapp geschlagen geben.