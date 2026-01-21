Netzbetreiber zurückhaltend zu „Huawei-Bann“

Vom teilstaatlichen Marktführer A1, der sich im Mehrheitsbesitz der mexikanischen America Movil befindet, hieß es: „Der strategische Partner beim 5G-Ausbau von A1 ist mit Nokia ein europäisches Unternehmen. Nichtsdestotrotz befürworten wir den Ausschluss von Vendoren nicht, da wir der Ansicht sind, dass ein gesunder Wettbewerb unter Lieferanten zu begrüßen ist.“ Dem Vernehmen nach sollen sich im A1-Netz auch Komponenten von Huawei und ZTE befinden.