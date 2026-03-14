Soll die Bundesregierung Spritpreise deckeln?

Wäre ein Preisdeckel ein wirksames Instrument, um Haushalte kurzfristig zu entlasten, oder würde ein solcher Eingriff den Markt verzerren und langfristig neue Probleme schaffen? Könnte eine staatliche Obergrenze tatsächlich für mehr Stabilität sorgen, oder besteht die Gefahr von Nebenwirkungen wie Versorgungsengpässen oder geringeren Investitionen? Wie beurteilen Sie diese Idee: als notwendige Maßnahme in Zeiten hoher Preise oder als problematischen Eingriff in die freie Preisbildung?