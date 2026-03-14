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Frage des Tages

Soll die Bundesregierung Spritpreise deckeln?

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14.03.2026 11:47
Sprit in Österreich wird immer teurer.
Sprit in Österreich wird immer teurer.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Steigende Energie- und Lebenshaltungskosten beschäftigen derzeit viele Haushalte. Besonders beim Tanken spüren Autofahrerinnen und Autofahrer die Preisentwicklung unmittelbar. Vor diesem Hintergrund wird in Politik und Öffentlichkeit zunehmend darüber diskutiert, ob der Staat stärker in den Markt eingreifen sollte. Unsere Frage des Tages vom 14.3. lautet daher: „Markteingriff: Soll die Bundesregierung die Spritpreise deckeln?“

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Wäre ein Preisdeckel ein wirksames Instrument, um Haushalte kurzfristig zu entlasten, oder würde ein solcher Eingriff den Markt verzerren und langfristig neue Probleme schaffen? Könnte eine staatliche Obergrenze tatsächlich für mehr Stabilität sorgen, oder besteht die Gefahr von Nebenwirkungen wie Versorgungsengpässen oder geringeren Investitionen? Wie beurteilen Sie diese Idee: als notwendige Maßnahme in Zeiten hoher Preise oder als problematischen Eingriff in die freie Preisbildung?

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