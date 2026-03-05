ARD und ZDF stellen mit Jahresende drei Sender ein

Die Sender verwiesen auf bereits bestehende Kooperationen wie den Kulturkanal Arte oder 3sat als Vorbilder für die vertiefte Partnerschaft. In den kommenden Monaten sollen Arbeitsgruppen die genaue Ausgestaltung der neuen Angebote entwickeln, die vor dem Start am 1. Jänner 2027 in einen Probebetrieb gehen sollen. Seitens der ARD steht das Vorhaben noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.