ARD und ZDF stellen mit Jahresende drei Sender ein

ARD und ZDF wollen ihre Programmangebote enger bündeln und stellen drei TV-Kanäle ein. Die Sender ARD alpha, Tagesschau24 und ONE sollen zum 31. Dezember 2026 abgeschaltet werden, wie die öffentlich-rechtlichen Sender am Mittwoch mitteilten.
Ab Jänner 2027 wollen die beiden Anstalten stattdessen drei Programme gemeinsam betreiben und sich dabei stärker auf jüngere Zielgruppen und digitale Angebote ausrichten. Die künftige Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Sender Phoenix als Informationsangebot, Neo für junge Erwachsene und den Dokumentationskanal Info.
ZDF-Intendant Norbert Himmler erklärte, hier komme „das Beste aus beiden Welten“ zusammen. Man habe sich an den Interessen der Zielgruppen orientiert. Der ARD-Vorsitzende Florian Hager betonte, die digitale Mediennutzung bestimme die Zukunft. „Zusammen werden wir noch besser“, sagte Hager. Erfolgreiche digitale Angebote wie „funk“ oder „KiKA“ zeigten, was ARD und ZDF gemeinsam erreichen könnten.
Die Sender verwiesen auf bereits bestehende Kooperationen wie den Kulturkanal Arte oder 3sat als Vorbilder für die vertiefte Partnerschaft. In den kommenden Monaten sollen Arbeitsgruppen die genaue Ausgestaltung der neuen Angebote entwickeln, die vor dem Start am 1. Jänner 2027 in einen Probebetrieb gehen sollen. Seitens der ARD steht das Vorhaben noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.
Verdi fordert Fokus auf Jugend
Die Gewerkschaft Verdi appellierte an die Sender, ihre Zielgruppen-Strategie bei Informations-, Unterhaltungs-, Kultur- und Bildungsangeboten nachzusteuern. „Junge Menschen durch ein attraktives und relevantes Angebot langfristig für die öffentlich-rechtlichen Medien zu gewinnen – das hat Priorität“, erklärte Christoph Schmitz-Dethlefsen, im Verdi-Bundesvorstand für Medien zuständig. „Auch im Einsatz ihrer Mittel muss sich dieser Schwerpunkt widerspiegeln.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.