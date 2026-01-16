Ehrung für Charlie Kirk: Sebastian Kurz erwartet

Regierung richtet Konferenz aus

Jetzt hat Netanyahus Büro angekündigt, dass Kirk bei der Internationalen Konferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus geehrt werden soll. Die von der israelischen Regierung veranstalteten Konferenz findet zum zweiten Mal statt und hat sich ihrer Selbstbeschreibung zufolge der „Bekämpfung von Antisemitismus und Holocaustleugnung in der heutigen Welt“ gewidmet.