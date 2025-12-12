Hat Trump Höhepunkt seiner Macht überschritten?

Haftstrafe! Darf Waltraud nun ins Frauengefängnis?
Die MAGA-Bewegung verliert an Geschlossenheit, doch Donald Trumps Weltbild bleibt radikal: USA, Russland und China sollen als globales Machtzentrum die Welt dirigieren. Gleichzeitig steht Europa im US-Kongress aber nicht ganz auf verlorenem Posten.
Es kriselt in Donald Trumps Herzstück seiner politischen Macht, der MAGA-Bewegung („Make America great again“, „Machen wir Amerika wieder großartig“). Offene Risse tauchen auf, tiefe Gräben öffnen sich. Der US-Präsident hat immer größere Schwierigkeiten, die Bewegung ideologisch und machtpolitisch zusammenzuhalten.
