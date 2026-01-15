Vorteilswelt
Doppelpack im Cup

Einst in Stadl-Paura, nun Held gegen Real Madrid

Oberösterreich
15.01.2026 18:30
Jefte Betancor (re.) kickte auch für die SV Ried.
Jefte Betancor (re.) kickte auch für die SV Ried.(Bild: GEPA)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Was für eine Blamage! Real Madrid verlor im spanischen Cup-Achtelfinale gegen Albacete mit 2:3, zum Held des Abends krönte sich Jefte Betancor mit einem Doppelpack. Und somit jener Mann, der von 2018 bis 2020 auch in Österreich kickte. Die „Krone“ sprach mit alten Wegbegleitern über den Spanier. 

0 Kommentare

Einen Abpraller nahm er aus dem Stand volley und schlenzte den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck: So sorgte Jefte Betancor im spanischen Cup-Achtelfinale mit seinem zweiten Treffer in der 94. Minute für den 3:2-Sensationssieg von Zweitligist Albacete gegen Real Madrid. Womit jener Mann die „Königlichen“ im ersten Spiel nach dem Rauswurf von Trainer Xabi Alonso noch tiefer in die Krise stürzte, der von 2018 bis 2020 seine Fußballschuhe in Österreich schnürte.

