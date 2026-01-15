Einst in Stadl-Paura, nun Held gegen Real Madrid

Einen Abpraller nahm er aus dem Stand volley und schlenzte den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck: So sorgte Jefte Betancor im spanischen Cup-Achtelfinale mit seinem zweiten Treffer in der 94. Minute für den 3:2-Sensationssieg von Zweitligist Albacete gegen Real Madrid. Womit jener Mann die „Königlichen“ im ersten Spiel nach dem Rauswurf von Trainer Xabi Alonso noch tiefer in die Krise stürzte, der von 2018 bis 2020 seine Fußballschuhe in Österreich schnürte.