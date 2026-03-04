1:2 in Villach! Black Wings mit Rücken zur Wand

Handpass vorm VSV-Tor zum 1:1

Und so passierte es: Scherbak fing den Puck aus der Luft herunter, ließ ihn aber nicht gerade nach unten fallen und spielte weiter – sondern bugsierte sie in die für ihn passende Richtung und ließ Linz-Crack Knott damit ins leere fahren. In der Folge traf Hangcock zum 1:1 für die Kärtner (44.)! Die Refs sahen das Vergehen nicht – und dürfen bei Verdacht auf Handpass auch nicht Videoschauen. Wie bitter!