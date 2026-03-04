FPÖ-Landeschef will Umsatzsteuer auf Sprit senken

Nun schaltet sich Oberösterreichs Landeshauptmann-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) in die Diskussion ein. Haimbuchner fordert von der Bundesregierung eine temporäre Senkung der Umsatzsteuer auf Treibstoffe, Strom und Gas. Der Bundeskanzler solle sich zudem auf EU-Ebene für eine Aussetzung der CO2-Kosten für Gaskraftwerke zur Stromerzeugung einsetzen. Bis es eine europäische Lösung gibt, solle Österreich zusammen mit anderen Staaten die CO2-Kosten für Kraftwerksbetreiber direkt aus den Einnahmen des CO2-Handels kompensieren. So will der FPÖ-Landeschef einen „weiteren massiven Anstieg des Strompreises“ verhindern.