Zementriese Leube schnappt sich eine weitere Firma
In Oberösterreich
Die Leube Gruppe übernimmt das oberösterreichische Unternehmen Nöhmer GmbH & Co KG mit Sitz in Weißenbach am Attersee zu 100 Prozent. Das teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Salzburg am Mittwoch mit.
Mit der jüngsten Übernahme will Leube seine Wachstumsstrategie konsequent fortsetzen und seine Marktposition in Oberösterreich, in den Segmenten Transportbeton, Sand und Kies stärken.
Der vollständigen Übernahme ging eine 50-prozentige Beteiligung voraus, die seit Dezember 2022 bestand.
Alle Mitarbeitenden werden zudem übernommen und in das Leube Team integriert.
Die Nöhmer GmbH & Co KG wurde 1935 als Ein-Mann-Betrieb gegründet und beschäftigt heute rund 50 Mitarbeitende an den Standorten Weißenbach und Seewalchen am Attersee.
