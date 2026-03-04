Schlichtungsstelle ist erfolgreich, aber unbekannt

Gemeinsame Lösung

Die Lösung ist auch das Ziel. Man will schnell, unbürokratisch und vor allem gratis helfen. Und das funktioniert so: Man wendet sich an die Verbraucherschlichtung Austria – am besten online, aber es geht auch per Telefon oder Brief. Dort wird einmal geprüft, ob man zuständig ist. Danach wird das Unternehmen kontaktiert und man versucht gemeinsam eine Lösung, die für beide passt, zu finden. Denn alles ist freiwillig.