ÖVP-Postenschacher: Das Warten auf den Kronzeugen

Im Prozess um die ÖVP-Postenschacheraffäre in Linz rückt der nächste Schlüsseltermin näher: Am 9. März soll Kronzeuge Thomas Schmid erstmals vor Gericht aussagen. Zuvor wird heute jene Beamtin befragt, die sich 2016 ebenfalls um den umstrittenen Posten im Finanzamt beworben hatte.