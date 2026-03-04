ÖVP-Postenschacher: Das Warten auf den Kronzeugen
Prozess in Linz
Im Prozess um die ÖVP-Postenschacheraffäre in Linz rückt der nächste Schlüsseltermin näher: Am 9. März soll Kronzeuge Thomas Schmid erstmals vor Gericht aussagen. Zuvor wird heute jene Beamtin befragt, die sich 2016 ebenfalls um den umstrittenen Posten im Finanzamt beworben hatte.
Es sind bange Tage und Wochen für drei Männer, die sich heute erneut am Linzer Landesgericht treffen: Im Strafverfahren um die sogenannte ÖVP-Postenschacheraffäre geht es um 9.30 Uhr weiter.
