Vancouver verliert trotz Tor und Assist von Rossi

Premiere

Rossi hält nun in dieser Saison bei insgesamt sechs Toren und elf Assists. Der Center war Mitte Dezember von den Minnesota Wild zu den Canucks transferiert worden. Der 24-jährige Vorarlberger hatte dann eineinhalb Monate verletzt pausieren müssen. Ein Tor und ein Assist in einem Match waren ihm bei seinem neuen Team bisher noch nicht gelungen. Bei den Hurricanes war Nikolaj Ehlers mit einem Hattrick Matchwinner.