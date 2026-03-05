Vancouver verliert trotz Tor und Assist von Rossi

Trotz eines Treffers zum 1:1 und einem Assist hat Marco Rossi am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit den Vancouver Canucks verloren. Die Kanadier mussten sich auf eigenem Eis den Carolina Hurricanes mit 4:6 beugen.
Eine Heimniederlage erlitt auch Marco Kasper mit seinen Detroit Red Wings. Nach einer 3:1-Führung mussten die Gastgeber gegen die Vegas Golden Knights in die Verlängerung, in der Tomas Hertl in der 3. Minute den 4:3-Sieg der Knights fixierte.
Premiere
Rossi hält nun in dieser Saison bei insgesamt sechs Toren und elf Assists. Der Center war Mitte Dezember von den Minnesota Wild zu den Canucks transferiert worden. Der 24-jährige Vorarlberger hatte dann eineinhalb Monate verletzt pausieren müssen. Ein Tor und ein Assist in einem Match waren ihm bei seinem neuen Team bisher noch nicht gelungen. Bei den Hurricanes war Nikolaj Ehlers mit einem Hattrick Matchwinner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.