Es geht aufwärts

Österreichs BIP hat 2025 um 0,6 Prozent zugelegt

Wirtschaft
05.03.2026 10:15
Österreichs Wirtschaftsleistung stieg im Vorjahr um 0,6 Prozent.
Österreichs Wirtschaftsleistung stieg im Vorjahr um 0,6 Prozent.(Bild: c.heusler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach zwei Jahren mit negativer Entwicklung ist Österreichs Wirtschaftsleistung 2025 wieder gestiegen. Wie die Statistik Austria am Donnerstag verkündete, um 0,6 Prozent, womit die Prognosen von Wifo und IHS sogar leicht übertroffen wurden. Die beiden Wirtschaftsinstitute hatten jeweils 0,5 Prozent BIP-Wachstum vorhergesagt.

„Nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung zeigte sich im Jahr 2025 wieder eine leichte Konjunkturerholung“, so Manuela Lenk, Generaldirektorin der Behörde.

Konjunktur hat sich erholt
Der Dienstleistungsbereich trug laut den vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria mit einem Plus von 1 Prozent wesentlich zur Konjunkturerholung bei, wobei hier vor allem in der öffentlichen Verwaltung sowie dem Bildungs- und Gesundheitswesen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen war.

Aber auch die Wirtschaftsbereiche Handel, Verkehr und Beherbergungswesen kamen zusammen auf ein Plus von 0,1 Prozent. Unternehmerische Dienstleistungen wirkten sich mit einem Rückgang um 1,2 Prozent negativ auf die Wirtschaftsleistung aus.

Lesen Sie auch:
Im Vergleich zu anderen Ländern Mittel- und Osteuropas sieht es für Österreich 2026 und 2027 ...
Mittel- und Osteuropa:
Österreich Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum
08.01.2026
Industrie schwächelt
Mini-Wachstum für Österreichs Wirtschaft 2025
30.01.2026

Mehr Konsum und Investitionen
Im produzierenden Bereich stach mit einem Wachstum von 1,2 Prozent die Herstellung von Waren hervor. Aber auch die Investitionstätigkeit und die Konsumausgaben legten deutlich zu. Der Rückgang im Bauwesen (minus 2,9 Prozent) bremste jedoch die Entwicklung. Insgesamt gab es im produzierenden Bereich einen Rückgang um 1,2 Prozent.

Wirtschaft
05.03.2026 10:15
