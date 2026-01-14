Infineon greift nach marodem Chipkonzern

Der deutsche Infineon-Konzern will sich Teile der steirischen ams für rund 500 Millionen Euro einverleiben. Das könnte jedoch einer Aushöhlung des österreichischen Werks gleichkommen, über 1000 Arbeitsplätze stehen am Spiel. Der Aufsichtsrat plant, den Deal nächste Woche gegen mindestens drei weitere Bieter durchzuboxen.