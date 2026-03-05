Zehnjähriges Mädchen aus Speicherteich gerettet

Am Mittwochnachmittag ist im Kleinwalsertal (Vorarlberg) ein zehnjähriges Mädchen beim Spielen in einen Speicherteich gefallen. Zum Glück war Hilfe rasch vor Ort – ein Anrainer rettete das Kind aus dem eisigen Gewässer.
Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr spielten zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren am Speicherteich Rohrsee oberhalb von Hirschegg. In ihrem Übermut entschloss sich die Zehnjährige schließlich dazu, auf der Steinmauer des Gewässers zu balancieren. Fatalerweise verlor das Kind dabei das Gleichgewicht und stürzte ins eisig-kalte Wasser. Zwar konnte das Mädchen den Kopf über Wasser halten, aufgrund der steilen Böschung war die Zehnjährige allerdings nicht in der Lage, aus dem Teich zu klettern.
Freundin und Passanten reagierten blitzschnell
Zum Glück erkannte die elfjährige Freundin sofort die Gefahr und schrie lauthals um Hilfe. Ein zufällig vorbeikommender deutscher Wanderer hörte die Hilferufe und verständigte die Rettungskräfte. Auch ein Anrainer, der die Kinder zuvor beim Spielen beobachtet hatte, reagierte blitzschnell und eilte mit einer langen Metallstange zum Speicherteich.
Leicht unterkühlt, aber unverletzt
Dank der Stange konnte das Mädchen binnen weniger Sekunden aus dem Wasser gezogen werden. Kurz darauf trafen auch schon die Einsatzkräfte inklusive eines Notarztes ein – das bereits unterkühlte Kind wurde mit Decken gewärmt und vom Rettungsdienst erstversorgt. Am Ende konnte die Zehnjährige wieder unversehrt ihrer Mutter übergeben werden, eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht notwendig.
