Zehnjähriges Mädchen aus Speicherteich gerettet

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr spielten zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren am Speicherteich Rohrsee oberhalb von Hirschegg. In ihrem Übermut entschloss sich die Zehnjährige schließlich dazu, auf der Steinmauer des Gewässers zu balancieren. Fatalerweise verlor das Kind dabei das Gleichgewicht und stürzte ins eisig-kalte Wasser. Zwar konnte das Mädchen den Kopf über Wasser halten, aufgrund der steilen Böschung war die Zehnjährige allerdings nicht in der Lage, aus dem Teich zu klettern.