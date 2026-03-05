Toilette mit Fäkalien beschmutzt und verstopft

Schließung der kompletten WC-Anlage wird angedacht

Der Bürgermeister überlegt nun, entweder eine Servicegebühr oder andere Zugangsbeschränkungen einzuführen. Im schlimmsten Fall wird gar nicht mehr geöffnet. Aktuell sind die Toiletten im Zentrum der 6500-Einwohner-Gemeinde zu. Schützeneder: „Es kommen viele Touristen, der Marktplatz ist begehrt. Ich war bisher immer gegen die Schließung, aber derzeit können wir nicht aufsperren, weil alles so verdreckt ist.“